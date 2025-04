Chiellini, Del Piero e non solo: un’altra leggenda juventina torna a casa | Elkann lo ha già chiamato

Aria di rinnovamento in casa Juve dopo l’esonero in panchina di Thiago Motta. Non solo Del Piero e Chiellini per Elkann.

Nel pieno dell’ultima sosta per le Nazionali della stagione la Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta. Quello che doveva essere il tecnico della riprogettazione dopo l’addio a Max Allegri, si è rivelato un buco nell’acqua da parte della dirigenza bianconera.

La Vecchia Signora ha abbandonato da tempo le velleità nella lotta Scudetto, venendo anche eliminata in Coppa Italia ed in Champions League. Il tecnico ex Bologna ha anche sofferto negli scontri diretti, come testimoniano le ultime due pesanti sconfitte prima dell’esonero.

I bianconeri, prima dell’arrivo di Igor Tudor in panchina, avevano ceduto il passo a Fiorentina ed Atalanta incassando 7 reti e non segnandone neanche una. L’ex difensore croato è tornato alla vittoria alla sua prima panchina juventina, superando di misura il Genoa in casa.

Domenica sarà il momento di affrontare il primo big match per Tudor, con la Juve che sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico nel posticipo. Nel frattempo c’è aria di grossi cambiamenti anche nei quadri dirigenziali della Continassa, dove traballa anche la posizione di Cristiano Giuntoli.

Rivoluzione Juve, arriva con Del Piero e Chiellini

Tanti nomi circolano con insistenza sulle manovre di Elkann. L’ex numero 10 Alex Del Piero è uno dei profili più caldi accostati alla società bianconera. Oltre al Capitano anche Giorgio Chiellini sembra pronto all’avventura dirigenziale dopo diciotto stagioni con la maglia zebrata.

Ma la coppia di leggende bianconere sembra pronta ad abbracciare un altro simbolo per i tifosi della Vecchia Signora. Ecco le ultime indiscrezioni intorno al futuro della dirigenza juventina.

Del Piero, Chiellini e non solo: il triangolo magico

Per Alex Del Piero sembra pronto un ruolo di primo piano a livello dirigenziale, e ci sarebbero già stati i primi contatti con Elkann. Niente ruolo da uomo immagine per l’ex numero 10 ma pieni poteri decisionali per il simbolo juventino, pronto ad affiancarsi una coppia di leggende bianconere.

Oltre all’ex difensore Giorgio Chiellini anche Gigi Buffon sembra pronto a tornare affianco a Del Piero per risollevare le sorti della Juventus, secondo quanto scrive il sito Controcalcio.com. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se questa indiscrezione si rivelerà realistica.