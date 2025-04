ULTIM’ORA SERIE A: partita a rischio rinvio | Non rispettata una regola della FIGC

Rischia di saltare un match della 31esima giornata di Serie A: una regola della FIGC non verrà seguita e potrebbe essere disposto il rinvio.

Siamo ormai entrati nella fase finale della stagione, e mancano sempre meno partite prima della conclusione dei campionati. Ed è per questa ragione che ogni partita adesso diventa decisiva per il raggiungimento degli obiettivi. In Serie A si sta giocando ancora su tutti i fronti, e il 31esimo turno che prenderà il via questa sera rischia di diventare un passaggio fondamentale per le compagini.

La giornata si apre appunto alle ore 20.45 con la partita tra Genoa e Udinese, e sarà seguita da tanti big match, che si concluderanno solo lunedì sera, quando si giocherà il match tra Bologna e Napoli al Dall’Ara. Come detto i risultati saranno importanti per stabilire il prosieguo della corsa per i vari obiettivi. Dallo scudetto alla salvezza, passando per l’Europa.

E’ chiaro dunque che un cambiamento del calendario o uno spostamento di una partita potrebbe andare a stravolgere tutto. E stando alle ultimissime indiscrezioni è proprio questo ciò che potrebbe accadere. A causa del mancato rispetto di una regola della Figc infatti una gara del turno corrente è a serio rischio rinvio.

Non rispettato il regolamento

In settimana, prima del turno corrente di campionato, si sono giocate le sfide di andata delle semifinali di Coppa Italia. Tra i match andati in scena c’è stato il derby di Milano, conclusosi con il risultato di 1-1. E a quanto pare è proprio questo che ha destato grandi polemiche nelle ultime ore.

L’Inter dopo la stracittadina giocata scenderà di nuovo in campo domani pomeriggio alle ore 18.00, per la gara del Tardini contro il Parma. Ciò vuol dire che i giocatori nerazzurri avranno meno di 72 ore di riposo, che è il minimo raccomandato dalla Fifa per tutelare i giocatori.

Partita a rischio rinvio

Le polemiche scoppiate sui social e non solo hanno portato i tifosi e gli addetti ai lavori addirittura a chiedere un rinvio della sfida in questione.

Cosa difficile però visto che a poco più di 24 ore dall’inizio della gara non sembrano esserci segnali in questa direzione dalla Figc e dal club nerazzurro. Salvo clamorose sorprese dell’ultimissima ora.