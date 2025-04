Domenica sera ti diamo conferma: Gabriele Cioffi torna in panchina | Tutto concordato con il club

Nonostante manchino poche partite al termine della stagione sono in vista nuovi avvicendamenti in panchina. Cioffi candidato numero uno

Lo sprint finale di questa estenuante stagione calcistica è già partito. Mancano solo otto gare al termine di un campionato di Serie A che a parte l’ormai certa retrocessione del Monza deve ancora emettere tutti i suoi principali verdetti.

Scudetto, Champions League, Europa League e Conference e lotta per la salvezza: nulla è stato ancora assegnato e la sensazione è che nei 720 minuti che restano da giocare tanti colpi di scena possano ancora concretizzarsi.

Addirittura non si possono escludere a priori nuovi esoneri e avvicendamenti in panchina nonostante manchi davvero poco al termine della stagione. Non è un caso che da qualche ore secondo radio-mercato uno dei tanti allenatori attualmente liberi potrebbe trovare un ingaggio proprio per gli ultimi spiccioli di campionato.

Stiamo parlando di Gabriele Cioffi, ex tecnico di Udinese e Verona che l’estate scorsa è rimasto senza squadra. Cioffi è in ottima compagnia, visto che tanti allenatori di alto livello si trovano nella sua stessa condizione.

Gabriele Cioffi, accordo imminente: si decide tutto domenica

A sorpresa potrebbe essere proprio lui a sedersi sulla panchina di un club della massima serie. Non si tratta, va detto subito, di una squadra di alta classifica: le prime 8 in graduatoria resteranno con gli attuali tecnici in sella fino al termine del campionato.

Cioffi potrebbe essere chiamato a compiere quella che alla luce degli ultimi risultati sarebbe un’autentica impresa: centrare la salvezza. Cioffi sarebbe già stato contattato ma il suo arrivo è legato a doppio filo all’esito della gara di domenica prossima.

Cioffi sta per firmare: decisive le prossime ore

Il club di cui si parla è l‘Empoli e il tecnico sempre più in bilico è Roberto D’Aversa: l’ultima vittoria degli azzurri toscani risale all’8 dicembre scorso quando Esposito e compagni espugnarono con un roboante 4-1 il Bentegodi di Verona.

Da allora, nei successivi quattro mesi, la squadra del presidente Corsi ha inanellato solo pareggi e tante, troppe sconfitte che l’hanno fatta scivolare sempre più indietro, fino all’attuale terzultimo posto in classifica. Domenica prossima al Castellani è in programma un autentico spareggio salvezza contro il Cagliari: in caso di ennesimo risultato negativo il cambio in panchina sarebbe quasi automatico. D’Aversa si gioca tutto, Cioffi attende dietro le quinte.