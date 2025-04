Così spazzo via tutti: Alcaraz fa la mossa vincente | Nemmeno Sinner potrà competere

Carlos Alcaraz non sta passando un’ottimo momento di forma. Ora spunta la mossa a sorpresa che spazza via i rivali.

Il momento no di Carlos Alcaraz si è manifestato di recente con l’eliminazione ai trentaduesimi di finale arrivata a Miami. Il tennista spagnolo, numero 3 al mondo, si è arreso al belga Goffin. Il risultato era difficilmente pronosticabile, considerato che l’avversario dell’iberico occupa la posizione numero 52 nella classifica ATP.

Al pari del numero due al mondo, il tedesco Zverev, lo spagnolo non ha fin qui approfittato dello stop imposto a Yannik Sinner. Il talento altoatesino è stato squalificato fino a maggio, quando tornerà a giocare a Roma, ed inoltre non potrà allenarsi in via ufficiale fino alla metà di aprile.

Una ghiotta occasione per i due inseguitori per colmare il gap con il numero uno nella classifica ATP, fin qui non sfruttata dalla coppia. In particolare il classe 2003, nativo di Murcia, ha mostrato nuovi limiti di continuità in questa prima parte di stagione.

Prestazioni che hanno gettato nuove ombre sul futuro di Alcaraz, che al momento vede sfumare la possibilità di riagguantare la vetta della classifica ATP per la quinta volta in carriera.

Crisi Alcaraz, spunta la mossa shock

E dopo le cocenti delusioni dello spagnolo nelle scorse ore è rimbalzato sul web un annuncio che ha colto di sorpresa tifosi ed appassionati del mondo tennistico.

Per superare il periodo di crisi del tennista spagnolo, ed in previsione della partenza della stagione sulla terra di rossa, è spuntato il nome del nuovo coach di Carlos Alcaraz. Il profilo che è emerso a sorpresa risponde al nome di Rafa Nadal.

Sinner è avvisato

A rilanciare la clamorosa notizia è stato il portale Space Tennis su Instagram. Da subito sono piovuti diversi commenti da parte della fan base di Yannik Sinner, ma dietro l’annuncio si nascondeva un trabocchetto.

La pagina Instagram ha infatti deciso di lanciare questa falsa notizia in occasione della giornata del primo aprile, creando il più classico dei pesci d’aprile nel mondo sportivo. Non ci sarà alcuna collaborazione tecnica tra i due tennisti connazionali dunque.