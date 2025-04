Sinner si sveglia di soprassalto: AGGANCIATO IN CLASSIFICA | Deve tornare subito in campo

Tra poco più di un mese Jannik Sinner sconterà la squalifica. C’è l’aggancio in classifica che coinvolge il numero 1.

La squalifica in cui è incappato Jannik Sinner dopo il patteggiamento con la WADA sta per esaurirsi. Le tappe d’avvicinamento al ritorno in campo del numero uno al mondo scaldano i tifosi in vista degli Internazionali d’Italia, in programma a maggio a Roma.

Il fuoriclasse altoatesino a partire dal 13 aprile potrà tornarsi ad allenare in via “ufficiale”. La squalifica comminata al classe 2001 per il caso clostebol prevedeva infatti la sospensione degli allenamenti nei circuiti federali. Jannik Sinner finora ha potuto solo allenarsi in strutture private e senza sparring tesserati.

L’appuntamento segnato sul calendario è quello di maggio a Roma, dove nel Foro Italico prenderanno il via gli Internazionali d’Italia. Il tennista altoatesino dovrà dimostrare di non avere subito flessioni dopo il periodo di sospensione, che lo vede lontano dai campi internazionali dal mese di febbraio.

Mentre nel panorama tennistico internazionale emergono nuovi talenti, su tutti il ceco Mensik ed il brasiliano Fonseca, la classifica ATP vede ancora il tennista altoatesino in vetta in vista dell’appuntamento romano.

Aggancio in classifica per Sinner

I due concorrenti al vertice della classifica ATP hanno fin qui deluso le attese. Sia Carlos Alcaraz che Alexander Zverev hanno infatti sciupato le recenti occasioni per ridurre le distanze col talento altoatesino nella classifica generale.

Salvo clamorosi colpi di scena Jannik Sinner tornerà in campo dopo la squalifica ancora da numero uno al mondo, a livello matematico almeno fino al 21 aprile il tennista nato a San Candido resta saldamenti in vetta alla classifica ATP.

La notizia fa il giro del mondo

Jannik Sinner può sorridere anche senza vincere sul campo in questo periodo. Questa settimana rappresenta la numero 43 al vertice della classifica ATP per il tennista altoatesino, che aggancia al tredicesimo posto assoluto di questa classifica il brasiliano Guga Kuerten.

La prossima posizione in classifica è quella occupata da Jim Courier. L’ex tennista statunitense occupa la dodicesima posizione a quota 58 settimane consecutive in vetta alla graduatoria mondiale. Sinner arriverà di sicuro a quota 45 nei prossimi giorni, sognando un nuovo aggancio in previsione delle prossime gare.