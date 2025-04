Retroscena da Coverciano: lite tra calciatori in stanza | Provvedimenti immediati del CT

Tensione alle stelle in Nazionale: un furioso litigio tra due calciatori di primo piano ha scosso la serenità del gruppo azzurro

La Nazionale italiana non è riuscita a centrare le semifinali di Nations League, un risultato che avrebbe consentito ai ragazzi di Luciano Spalletti di finire nel Gruppo A, il girone più abbordabile di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Donnarumma e compagni invece disputeranno a partire da giugno le gare del Gruppo I, che vede nella Norvegia l’avversario più temibile sulla strada della prossima rassegna iridata. Luciano Spalletti però non dispera, tutt’altro.

Il commissario tecnico è viceversa convinto di avere a disposizione un gruppo di alto profilo, competitivo e in grado di centrare il traguardo più ambito, l’obiettivo che all’Italia sfugge da quasi dodici anni.

Andare o meno ai Mondiali non è un optional, ma è un obbligo tassativo per una Nazionale che per quattro volte si è fregiata del titolo mondiale. Va riconosciuto in tal senso che la squadra azzurra, nonostante l’eliminazione, abbia regalato sprazzi di ottimo calcio.

Coverciano come un ring, scoppia il caos: il CT è furibondo

Spalletti confida in un’ulteriore crescita di tutto il gruppo da qui alle prossime settimane: ne mancano più o meno otto alla grande sfida contro la Norvegia e l’ex allenatore di Roma e Napoli sta già riflettendo sulla composizione dell’elenco dei prossimi convocati.

Una lista di cui farà senza alcun dubbio parte Sandro Tonali: il venticinquenne centrocampista bresciano, autore di una prestazione superlativa a Milano contro la Germania è ormai un leader e punto di riferimento della Nazionale.

Nazionale, quasi rissa tra due big: tutti i dettagli

Qualche anno fa però il regista del Newcastle era solo un giovane talento alle prime armi, un diamante grezzo uscito dal settore giovanile del Brescia che l’allora CT azzurro Roberto Mancini accolse a Coverciano appena diciottenne. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa al portale cronache_di_spogliatoio Tonali ha raccontato un episodio accaduto proprio durante una delle sue prime presenza nel clan azzurro.

“Una volta Bonucci mi tirò le orecchie. Ero in camera con Cistana, mio compagno a Brescia: nonostante avessimo la sveglia presto a mezzanotte giocavamo alla play e facevamo casino“. Il racconto prosegue tra una risata e l’altra: “Intorno a mezzanotte entrò Bonucci che ci tirò le orecchie e lì pensai: ‘c***o, ho sbagliato di brutto“. Da allora Tonali ha fatto tesoro di quell’esperienza ed ora è forse lui che tira eventualmente le orecchie ai più giovani…