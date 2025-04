Max, non conti più niente: Verstappen declassato dalla Red Bull | Segnali di rottura totale

L’inizio del mondiale di Formula Uno non è stato esaltante per Max Verstappen. Il pilota olandese ha perso posizioni anche nella Red Bull

Un avvio di stagione non straordinario quello di Max Verstappen e della Red Bull. Nei primi Gran Premi della stagione, in Australia e in Cina, il quattro volte campione del mondo di Formula Uno ha ottenuto solo due piazzamenti alle spalle delle scatenate McLaren.

A Melbourne il fuoriclasse olandese ha conquistato un ottimo secondo posto preceduto solo da Lando Norris, mentre a Shangai si è dovuto accontentare della 4/a posizione dietro i due piloti del team di Woking e la Mercedes di George Russell.

In sostanza anche se la stagione iridata è solo agli inizi i rapporti di forza tra le scuderie sembrano già piuttosto consolidati: la McLaren appare di gran lunga superiore a tutte le rivali, mentre Mercedes e Red Bull si contendono il ruolo di seconda forza.

La vera delusione di questo primissimo scorcio di stagione è senza dubbio la Ferrari, che finora non è andata oltre la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shangai. Tornando però alla Red Bull, sembra che il clima all0interno della scuderia soprattutto a livello di rapporti interpersonali non sia più quello di una volta.

Verstappen, la Red Bull lo snobba: indizi chiarissimi

Com’è noto qualche giorno fa i vertici di Milton Keynes hanno silurato seduta stante Liam Lawson, considerato non all’altezza del ruolo e al suo posto hanno chiamato il giapponese Yuki Tsunoda, sulla carta più esperto e competitivo del giovane neozelandese.

Sarà dunque Tsunoda ad affiancare Verstappen come seconda guida e forse non è un caso che il suo esordio avvenga proprio domenica 6 aprile nel Gran Premio di casa, sul classico circuito di Suzuka.

Verstappen, d’ora in poi sarà tutta un’altra musica

Nella conferenza stampa di presentazione l’ex pilota della Racing Bulls, la scuderia satellite della Red Bull, ha promesso battaglia lanciando una sorta di guanto di inatteso sfida allo stesso Verstappen. “Per quanto riguarda le prestazioni Christian Horner vuole che io sia il più possibile vicino a Max”.

Tsunoda non sembra dunque propenso a lasciare strada a prescindere al campione del mondo in carica: “In alcune gare posso dare una mano con la strategia ma Red Bull mi ha promesso che in certe situazioni, se riuscissi a stare davanti, non mi chiederebbe di scambiare le posizioni e far vincere Verstappen“.