Inzaghi, nel derby hai esagerato: ”L’immagine è chiara” | Squalificato fino al termine della stagione

L’ennesima fuga dall’area tecnica nel derby è costata cara ad Inzaghi: questa volta la squalifica sarà molto lunga, e non di una sola giornata.

Nella serata di mercoledì si è giocata la gara di andata del derby di Coppa Italia tra il Milan e l’Inter. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-1. Un risultato maturato grazie ai gol di Abraham e del grande ex Calhanoglu, e che lascia tutto aperto per la sfida di ritorno che sancirà chi tra le due milanesi andrà in finale.

Come al solito durante queste partite non sono mancate le polemiche. Nonostante l’arbitraggio sia stato quasi perfetto, a far discutere tanto è stato l’atteggiamento di Simone Inzaghi. Ormai siamo abituati al suo comportamento fuori dalle righe, che lo vede sempre protagonista di fughe dalla sua area tecnica.

Proprio qualche giorno fa nel match contro l’Udinese di campionato, l’allenatore è stato squalificato in seguito ad una protesta che lo ha visto quasi arrivare in mezzo al campo. Tuttavia nella stracittadina di coppa, il tecnico nerazzurro sembra aver davvero esagerato, tanto che adesso rischia una squalifica fino al termine della stagione.

Le immagini sono chiarissime

Nel primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Milan e Inter, Inzaghi ad un certo punto era proprio in procinto di entrare in campo. Nella circostanza però un’azione rossonera si è sviluppata da quel lato, ed è stata disturbata proprio dalla presenza del mister. A spiegare meglio quanto è accaduto ci ha pensato fanpage, che così ha scritto in un suo articolo.

”Durante la semifinale d’andata si è assistito a qualcosa probabilmente di inedito. Perché si è visto Theo Hernandez dover svoltare a sinistra, e recarsi al di fuori del rettangolo verde per rincorrere un pallone servitogli da Leao, mossa obbligata per evitare Simone Inzaghi. L’immagine è chiara”.

In arrivo un lungo stop per il mister

Dopo l’ennesimo strappo alla regola del tecnico interista, in tanti sui social e non solo sembrano aver perso la pazienza, tanto da aver visto una sola soluzione per risolvere questo problema: infliggere ad Inzaghi una lunga squalifica.

Al momento però la Lega non sembra orientata in questa direzione, con l’allenatore che dovrà saltare già la partita di campionato con il Parma dopo l’espulsione rimediata contro l’Udinese. Ma se la situazione non rientrasse quanto prima…