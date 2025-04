Firmo, vinco lo scudetto e vado al Mondiale: Verratti, idee chiare | In Serie A (gratis) dal 1° luglio

Dopo una lunga attesa Marco Verratti è pronto ad approdare in Serie A a titolo gratuito: vuole vincere lo scudetto e riconquistare la nazionale azzurra.

Marco Verratti è uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione, ma ha la particolarità di non aver mai giocato in Serie A. Il calciatore ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Pescara, contribuendo alla promozione del club dalla Serie B sotto la guida di Zdeněk Zeman. Tuttavia, nell’estate del 2012, anziché debuttare nella massima serie italiana, Verratti ha scelto di trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Il club parigino ha puntato su di lui come regista del futuro, e in Francia, Verratti è diventato un pilastro della squadra, vincendo numerosi titoli e guadagnandosi un posto fisso nella nazionale italiana, con cui ha vinto l’Europeo nel 2021. Dopo oltre un decennio al PSG, nel 2023 si è trasferito all’Al-Arabi in Qatar, chiudendo così il capitolo europeo della sua carriera.

Ma questo potrebbe riaprirsi già a partire dalla prossima estate, anzi, insieme ad esso andrebbe finalmente a prendere vita anche quello riguardante la Serie A. Vediamo che cosa potrebbe succedere a partire da giugno e dove il centrocampista andrebbe a trasferirsi.

Verratti lascia il Qatar

Al momento il contratto di Verratti con l’Al Arabi è in scadenza alla fine di giugno, e non ci sono stati contatti per un ipotetico rinnovo da nessun punto di vista. Ecco perché ultimamente si sta iniziando a parlare parecchio del suo futuro.

E per lui ad oggi tutte le strade portano in Serie A. In questo modo infatti il giocatore potrà finalmente giocare nel massimo campionato italiano, e allo stesso tempo avrà la chance per conquistare di nuovo la maglia della nazionale azzurra per andare al Mondiale. Quale club però è pronto a puntare su di lui?

Diverse opzioni per il suo futuro

Un giocatore del calibro di Verratti farebbe comodo a chiunque, e dunque è molto probabile che una delle big del nostro campionato provi a scommettere su di lui, offrendogli un contratto.

Allo stesso modo però, anche per avere un maggiore minutaggio, non è da escludere nemmeno un’opzione meno prestigiosa, in un contesto dove troverebbe spazio assicurato, e dove non ci siano troppe pressioni, come ad esempio potrebbe essere il Como.