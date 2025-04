FALSO IN BILANCIO: interviene la UEFA | Buttati fuori dalla Champions come la Juve

Una notizia a dir poco clamorosa scuote il mondo del calcio. Una grande del calcio internazionale rischia seriamente l’esclusione dalle coppe

Il calcio europeo è ancora una volta nella bufera e questa volta potrebbe finire nel baratro una volta per tutte. Come fin troppo spesso capita da qualche anno a mettere seriamente a rischio il futuro dello sport più amato del mondo sono i problemi economici.

Risale ad appena due anni fa la squalifica della Juventus dalle competizioni europee a causa delle cosiddette plusvalenze false, che secondo la ricostruzione della Procura di Torino servirono a falsificare almeno due esercizi di bilancio.

Quello del club bianconero però non è purtroppo un caso isolato, tutt’altro. Altre società sia di primo che di secondo piano hanno subito identico trattamento da parte del massimo organismo calcistico europeo.

Il presidente dell’UEFA, Alexander Ceferin, è stato netto e categorico in più occasioni: “La sostenibilità economica e finanziaria del nostro calcio dev’essere la stella polare per tutte le società, sia grandi che piccole e senza alcuna eccezione“.

Falso in bilancio, così non si può: l’esclusione dalle coppe è inevitabile

Vedremo adesso se alle parole si faranno seguire i fatti. Perché questa volta a finire sotto le luci dei riflettori non è un club qualsiasi, ma una delle grandi del calcio spagnolo, un club che in bacheca può esporre cinque Champions League e infiniti altri trofei.

Stiamo parlando del Barcellona attuale capolista in Spagna e qualificato ai quarti di finale di Champions. Ebbene, secondo quanto hanno scoperto gli organi investigativi della Liga il club azulgrana avrebbe compiuto gravissime irregolarità finanziarie.

Il calcio europeo trema, l’inchiesta ha svelato tutto

Una vera e propria ‘cosmesi di bilancio‘ che potrebbe avere conseguenze molto pesanti. La Liga ha contestato al Barcellona l’inserimento a bilancio di 100 milioni di euro alla voce ‘introiti da vendita di posti VIP’. Peccato, si fa per dire, che il Camp Nou sia ancora in ristrutturazione.

Un’operazione che definire spericolata è un eufemismo e che ora obbligherà il club catalano a compiere un’immediata retromarcia. Senza questi 100 milioni inesistenti il tesseramento di due pezzi da novanta come Dani Olmo e Pau Victor torna seriamente in bilico. È comunque un colpo durissimo per il futuro stesso del Barcellona che ora potrebbe incorrere in un’indagine da parte dell’UEFA. Il calcio ha bisogno di sostenibilità e di trasparenza, i blaugrana non hanno rispettato né l’uno e né l’altro criterio.