Tudor fino al 2026: poi parte il nuovo ciclo juventino | Giuntoli ha in mente un piano diabolico

Bomba clamorosa dalla Continassa: la Juve è pronta a confermare Tudor fino al 2026, quando in panchina arriverà il prediletto di Giuntoli.

Buona la prima di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Nel pomeriggio di sabato infatti la Vecchia Signora ha battuto allo Stadium per 1-0 il Genoa. Decisivo un gol sensazionale di Kenan Yildiz, che secondo molti però è stato merito proprio del suo allenatore, che ha spinto la squadra a battere velocemente il fallo laterale da cui appunto si è scaturita la rete.

Ora la compagine torinese guarda avanti, e in particolare alla sfida di domenica sera in programma allo stadio Olimpico contro la Roma, che rischia di diventare un vero e proprio spareggio per la Champions League. Sarà fondamentale per i bianconeri ottenere un risultato positivo appunto per proseguire nella corsa all’Europa che conta.

Riuscire a piazzarsi al quarto posto in classifica è dunque di fondamentale importanza per la società juventina, ma anche per il tecnico croato, che solo in questo modo potrebbe garantirsi la riconferma. Ma è proprio per quanto riguarda il suo futuro che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità.

Il futuro della panchina bianconera

La Juventus in estate, dopo il Mondiale per Club, darà vita ad un nuovo progetto. Resterà da capire però chi vi sarà a capo di esso. Dopo aver fallito con Thiago Motta, il ds Cristiano Giuntoli non può più sbagliare, ed è per questa ragione che vorrebbe puntare su un suo fedelissimo.

Tuttavia, per far sì che questo arrivi sotto la Mole, bisognerebbe aspettare il prossimo anno. L’allenatore in questione è infatti Luciano Spalletti, che però sarà impegnato con la nazionale azzurra fino al 2026, quando ci sarà il Mondiale di calcio (sperando in una qualificazione). Ed è per questa ragione che in attesa del tecnico di Certaldo, alla guida della squadra potrebbe rimanere proprio Tudor.

Gli altri nomi in lizza per la panchina

Quella citata in precedenza al momento è una semplice voce, che però potrebbe non essere così impossibile. E’ tuttavia molto complicato che la Juventus decida di affidarsi per una stagione intera ad un traghettatore.

E’ per questo motivo dunque che gli altri nomi in lizza per la panchina rimangono più caldi che mai, su tutti quello di Antonio Conte.