Lutto in casa Lazio: addio ad un’icona assoluta | Il cordoglio di Lotito e della società

Triste lutto in casa Lazio, c’è l’addio ad un’icona della storia biancoceleste. Il cordoglio di Lotito e dei tifosi.

Una tragica notizia ha investito i tifosi della Lazio in queste ore. C’è stato il lutto dell’icona del tifo biancoceleste, ricordata con commozione dalla società e dal patron Claudio Lotito. Si è spento un volto molto noto sul piccolo schermo in Italia, che ha legato da sempre la sua fama all’affetto per la squadra capitolina.

Prima dell’avvento dei social network sul piccolo schermo in Italia andavano in onda diverse trasmissioni che si occupavano di calcio e tifo. Alcune talmente iconiche da restare nell’immaginario collettivo dei tifosi ed appassionati di calcio per sempre.

Ed è proprio grazie alla televisione che il volto scomparso nelle scorse ore è divenuto popolare a livello nazionale, legando la sua personalità alla fede calcistica verso i colori biancocelesti. Il lutto che ha coinvolto la società capitolina investe anche la televisione italiana.

Parliamo di uno dei volti più amati della nota trasmissione Quelli che il Calcio, che a partire dagli anni ’90 ha accompagnato le vicende calcistiche della Serie A al piccolo schermo con simpatia e varietà.

Lazio in lutto

Nella nota trasmissione Rai è diventata famosa Suor Paola. Volto amatissimo della televisione e da sempre tifosissima della Lazio, aveva instaurato un rapporto stretto col presidente Claudio Lotito nel corso della sua vita.

La famosa tifosa laziale si è spenta nelle scorse ore all’età di 77 anni. Oltre all’impegno televisivo la religiosa era nota anche per le sue campagne nel sociale, da sempre attenta ai bisogni dei più svantaggiati.

Il messaggio della Lazio

La società biancoceleste ha voluto salutare il volto iconico del tifo laziale. Sul profilo ufficiale X della società capitolina si legge: “Per sempre con noi. Ciao Suor Paola“.

La triste notizia è stata accompagnata dal cordoglio di tanti tifosi ed appassionati, non solo di fede biancoceleste. Il volto di Suor Paola era entrato nei cuori di tutta la nazione, che ora la piange ricordando con nostalgia un calcio, ed una televisione, che forse oggi non ci sono più.