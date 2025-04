L’Inter, la Juve e il no alla nazionale azzurra per gli infortuni | “Non ce la facevo a livello fisico”

Dall’Inter alla Juve fino al no alla maglia azzurra per colpa delle condizioni fisiche. Ecco cosa è accaduto al calciatore.

Vestire la maglia della Nazionale del proprio paese è uno dei sogni che ogni bambino coltiva nella propria ambizione calcistica. Fecero il giro del mondo le parole di un giovane Diego Armando Maradona che in una delle prime interviste dichiarò di avere due sogni: giocare nel Mondiale e poi vincerlo.

Ma spesso i sogni e le ambizioni devono fare i conti con la tenuta fisica di un calciatore, a maggior ragione in un periodo in cui tante squadre scendono in campo ogni tre giorni, tra campionato e varie competizioni stagionali. Ecco perché abbondano gli esempi di atleti costretti a rifiutare le chiamate dei rispettivi Commissari Tecnici.

Questo è anche il caso che ci riporta indietro nel tempo, ad un calciatore che ha indossato le maglie di Inter e Juventus in Serie A, ma non solo. Nella bacheca del calciatore ci sono tre Coppe Italia, due Scudetti ed una Supercoppa italiana.

Il primo campionato vinto dal centrocampista è stato nell’annata 2000-01, quando la Roma allenata da Fabio Capello si laureò Campione d’Italia per la terza volta nella propria storia. Successivamente il calciatore cresciuto nella Fiorentina si trasferì nell’Inter guidata all’epoca da Cuper.

Dall’Inter alla Juve fino al no alla maglia azzurra

Dopo cinque stagioni consecutive con la maglia dell’Inter arrivò la chiamata della Juventus, all’epoca appena retrocessa in Serie B in seguito ai fatti di Calciopoli. Anche con i bianconeri il centrocampista ha trovato molto spazio con Deschamps prima e con Claudio Ranieri poi.

Tra il 2001 ed il 2004 il calciatore toscano ha anche giocato con la maglia dell’Italia, prima di dover alzare bandiera bianca per via dei guai fisici.

Il no alla Nazionale azzurra

Parliamo del classe ’77, Cristiano Zanetti, centrocampista centrale duttile e completo, che ha appeso gli scarpini al chiodo nella stagione 2012.

Il centrocampista toscano ha collezionato 17 presenze con l’Italia, quando il Ct era Trapattoni. Il calciatore in un’intervista passata ha ammesso di aver rifiutato la chiamata successiva da parte di Donadoni. Ai microfoni di Akos Podcast, l’ex centrocampista ha confessato: “Non riuscivo a livello fisico a giocare ogni tre giorni. Il fatto di giocare di domenica e poi giocare la domenica dopo per me era una manna dal cielo.”