Forza, chi offre di più? Derby di mercato per Moise Kean | La clausola non vale più

Il bomber della viola è pronto a scatenare un vero e proprio derby di mercato per l’estate: la clausola ormai non vale praticamente più.

Nella stagione in corso una delle sorprese più belle è stata di sicuro quella di Moise Kean. Il centravanti è arrivato quasi in sordina dalla Juventus alla Fiorentina, per meno di 20 milioni di euro, e con diverse annate negative sul groppone. Anche i tifosi viola non erano molto propensi ad accoglierlo in rosa. E invece tutti si sono dovuti ricredere.

Il classe 2000 sta disputando un campionato eccellente, guidando la viola nelle zone alte della classifica. La bontà delle sue prove ha convinto anche il ct della nazionale azzurra Luciano Spalletti, che lo ha convocato affidandogli le chiavi del reparto offensivo, e il ragazzo ha risposto subito presente, siglando ad esempio una straordinaria doppietta alla Germania.

E’ chiaro però che in situazioni del genere i grandi club, italiani e non solo, drizzano le antenne. Lo stesso sta succedendo ormai da diverse settimane proprio per quanto riguarda Kean. Il classe 2000 starebbe scatenando addirittura un derby di mercato, che andrebbe anche ad abolire la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Tutti a caccia di Kean

Tutti come detto dunque sono a caccia di Moise Kean. Il ragazzo fa gola alle big di Serie A. Tralasciando la Juventus, che si mangia forse ancora le mani, anche se sotto la Mole il bomber non ha mai reso a questi livelli, Inter, Milan, Napoli, Roma e tutte le altre vorrebbero avere il classe 2000 in rosa.

In realtà però difficilmente il centravanti della nazionale rimarrà in Serie A. La corte dall’estero, dove ci sono club pronti ad offrire tanti soldi per il suo stipendio, rischia come al solito di avere la meglio. Ed è proprio a tal proposito che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità.

Derby di mercato per il bomber della viola

I principali assalti per Moise Kean potrebbero arrivare in particolar modo dalla Premier League, dove diversi club lo seguono già da diverso tempo.

In particolar modo il Chelsea e l’Arsenal sono pronti a darsi battaglia in un vero e proprio derby di mercato, che andrebbe a scavalcare anche la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto. E a sorridere in tal caso è sicuramente la Fiorentina.