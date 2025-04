Devi venire subito ad Appiano: incontro lampo tra Marotta e l’agente | RINNOVO A VITA

Come un fulmine a ciel sereno, l’Inter sta per rinnovare l’accordo di un giocatore a vita: c’è già l’incontro tra Marotta e il suo agente.

In questo periodo della stagione le società sembra che siano quasi a riposo. Con il calciomercato estivo che appare ancora lontano, e con le decisioni importanti su giocatori e allenatori che ormai verranno prese solo al termine della stagione, ai piani alti dei club non c’è molto da fare. La realtà però è ben diversa.

E’ proprio in questi momenti infatti che le squadre pianificano il loro futuro sotto tutti i punti di vista. Allo stesso modo poi c’è un tema importante che si risolve da qui ai prossimi due mesi, ovvero quello legato al rinnovo dei contratti in scadenza e non solo. Durante queste settimane infatti i club cercano di decidere il futuro di chi ha l’accordo in conclusione il prossimo 30 giugno, ma anche di coloro la cui fatidica data ricade nei prossimi anni.

Da questo punto di vista uno dei club più attivi è proprio l’Inter. I nerazzurri, che hanno diverse situazioni di questo genere da risolvere, stanno per trovare l’intesa totale con uno di questi giocatori. A quanto pare infatti Beppe Marotta ha incontrato il procuratore del ragazzo, che è pronto a rinnovare a vita.

C’è anche il sì di Inzaghi

Uno dei calciatori nerazzurri che ha il contratto in scadenza in estate è Marko Arnautovic. L’accordo con il centravanti austriaco infatti termina proprio il prossimo 30 giugno, e fino ad ora il suo futuro sembrava segnato: addio a parametro zero.

E invece qualcosa nelle ultime ore si è riaccesa improvvisamente, soprattutto dopo le parole di Simone Inzaghi rilasciate in conferenza stampa nel pre gara con il Milan.

”C’è un’opzione nel suo contratto”

”Sappiamo che c’è un’opzione nel suo contratto, ma ci penseremo più avanti. Sono pensieri da fare a fine stagione. Marko è da un anno e otto mesi che sta dando una grandissima mano a tutti, non solo negli ultimi mesi”.

Con queste parole dunque Simone Inzaghi ha risposto ad una domanda sul futuro di Arnautovic, che ultimamente è sembrato in gran forma. Dichiarazioni che lasciano intendere che almeno una valutazione sul suo futuro Marotta e company la faranno di sicuro.