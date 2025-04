Stipendio ridicolo: la stella juventina ingannata da Giuntoli | Guadagna di più con Instagram

Fari accesi in casa Juve intorno alla stella ingaggiata da Giuntoli. Stipendio più basso degli introiti di Instagram.

La Juventus è tornata alla vittoria dopo il ribaltone in panchina che ha visto l’esonero di Thiago Motta. Buona la prima per Igor Tudor, che ha superato di misura l’ostacolo Genoa grazie alla rete del giovane Yildiz. La stagione della squadra bianconera, che aveva il sapore di anno zero dopo l’addio a Massimiliano Allegri, è stata fin qui un flop che ha gettato ombre anche sull’operato di Cristiano Giuntoli.

Il dirigente ex Napoli vacilla dopo l’esonero del tecnico ex Bologna. La Juve è stata eliminata da tutte le competizioni. In Champions League non è riuscita a superare l’ostacolo PSV, poi strapazzato dall’Arsenal agli ottavi di finale. Ancora più clamorosa è stata l’eliminazione dalla Coppa Italia in casa, per mano del modesto Empoli.

In campionato la Vecchia Signora è da tempo distante dal gruppo di vetta, che ora vede l’Inter in testa col Napoli di Conte ad inseguire a meno tre. L’ultimo appiglio per salvare la stagione è la conquista di un posto in Champions League, col Bologna quarto in classifica a più uno sui bianconeri.

Già la prossima giornata sarà decisiva per la squadra guidata da Tudor, con lo scontro diretto in casa della Roma, galvanizzata dalla cura Ranieri ed in serie positiva in campionato da ben 13 giornate. I giallorossi sono a meno tre punti dalla squadra bianconera.

Giuntoli e lo stipendio ridicolo alla stella bianconera

Qualora la Juventus non raggiungesse la qualificazione alla prossima Champions League nuove ombre calerebbero sulla figura dirigenziale di Cristiano Giuntoli. Il direttore bianconero si aggrappa agli ultimi 8 turni di campionato, nella speranza di strappare il pass per la massima competizione europea.

In attesa delle prossime gare della squadra bianconera, sul web fa discutere l’analisi dell’ingaggio percepito da una stella bianconera, ma della squadra femminile.

Dallo stipendio alla Juve ai compensi su Instagram

Fari puntati su Alisha Lehmann, centrocampista 26enne alla prima stagione nella Juventus femminile. La calciatrice svizzera è arrivata a Torino dall’Aston Villa ed in stagione ha collezionato fin qui 19 presenze, condite da 2 gol.

Seguitissima sui social, 16.5 mln di follower su Instragam, la calciatrice percepisce un ingaggio pari a 80mila euro a stagione in casa Juventus. Per fare un paragone, solo per un post sponsor su Instagram, l’atleta elvetica chiede 20mila euro.