Questo è davvero troppo: altro errore gravissimo della Ferrari | Suzuka parte in salita

L’attesa degli appassionati di Formula Uno è rivolta al GP del Giappone in programma il 6 aprile. La Ferrari parte con il piede sbagliato

L’obiettivo dichiarato è quello di riscattare rapidamente la pessima figura rimediata a Shangai, dove sia Hamilton che Leclerc sono stati squalificati per problemi di peso riscontrati a fine gara dalle due SF-25.

Di certo l’inizio del mondiale di Formula Uno non è stato quello che i tifosi della Ferrari sognavano. L’unico lampo di luce è la Sprint Race in Cina che ha visto trionfare Sir Lewis, un successo che aveva illuso tutti in vista del Gran Premio, poi rivelatosi fallimentare.

Dalla Cina il Circus delle quattro ruote si trasferisce in Giappone dove su uno dei circuiti classici dell’automobilismo si disputerà la terza prova del campionato del mondo. Il ruolo di favorita ancora una volta spetta di diritto alla McLaren, che si è aggiudicata le prime due gare.

Un buon numero di esperti e addetti ai lavori considera Lando Norris e Oscar Piastri, vincitori rispettivamente in Australia e in Cina, i due principali candidati alla conquista del titolo mondiale 2025.

Ferrari, peggio di così non si può fare: tifosi sconvolti

Le previsioni a meno di una settimana dal gran premio nipponico indicano nella scuderia di Woking la probabile dominatrice della gara, con il campione del mondo in carica Max Verstappen nei panni del principale inseguitore.

Il pilota olandese nonostante i tanti e seri problemi accusati dalla Red Bull in questo avvio di stagione, compresa la querelle legata alla seconda guida, sta confermando di valere in pieno i quattro titoli iridati consecutivi conquistati dal 2021 ad oggi. La principale delusione insomma è proprio la Ferrari.

Ferrari, che gaffe ‘mondiale’: i social non perdonano

Come se i problemi accusati finora dalle Rosse non fossero sufficienti, anche il settore della comunicazione a Maranello accusa delle uscite a vuoto come dimostra l’annuncio pubblicato sull’account X della scuderia modenese.

In sede di presentazione della gara di domenica prossima la Ferrari ha pubblicato un post in cui si ricorda come in Giappone si gareggi ormai da mezzo secolo: tutto vero, peccato che il Gran Premio del 1976, diventato celebre per il ritiro di Niki Lauda a causa della pioggia incessante, non si sia corso a Suzuka: la pista in questione era quella del leggendario Fuji Speedway dove alla fine si impose il grande rivale del pilota austriaco, l’indimenticato James Hunt.