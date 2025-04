Milan, ho la testa da un’altra parte: nuovo amore per Tomori | È una bellissima influencer

Ennesima battuta d’arresto per il Milan in campionato e nuova panchina per Tomori. Il difensore si consola fuori dal campo.

La stagione del Milan si fa ancora più complicata dopo la sconfitta arrivata sul campo del Napoli. La squadra partenopea, guidata da Antonio Conte, ha avuto la meglio contro i rossoneri per 2-1. Tanti rimpianti per il Diavolo, che nelle ripresa ha fallito un rigore con Santiago Gimenez, prima di accorciare le distanze con Jovic.

La scossa arrivata in panchina dopo l’esonero di Fonseca, sostituito dal connazionale Sergio Conceicao, ha avuto effetto solo in Supercoppa italiana. Il Milan ha portato il trofeo a casa battendo i cugini dell’Inter, ed ora c’è un altro derby alla finestra, valido per le semifinali di Coppa Italia.

La competizione nazionale può rappresentare l’ultimo appiglio per riscattare una stagione da dimenticare sia in campionato che in Champions League. La distanza dal quarto posto è decisamente ampia, i rossoneri sono a meno nove punti dal Bologna di Italiano.

Ora la squadra guidata da Conceicao scenderà in campo per il derby delle semifinali di Coppa Italia, competizione che potrebbe garantire ai rossoneri l’arrivo in Europa League in caso di trionfo finale, oltre alla supremazia cittadina in quel di Milano.

Nuovo amore per Tomori: il difensore si consola così

Anche allo stadio Maradona è arrivata una nuova panchina per Fikayo Tomori, che sembra aver perso da tempo i gradi di titolare nelle gerarchie di mister Conceicao.

L’ultima gara da titolare in campionato, per il difensore ex Chelsea, risale ai primi di febbraio. In quell’occasione il classe ’97 venne espulso contro l’Empoli, poi una presenza da subentrato contro il Feyenoord in Champions. Dopo la sfida d’andata contro gli olandesi sono arrivate sette panchine consecutive per il calciatore.

Tomori e la bellissima influencer: c’è la soffiata

Non più protagonista in campo, in attesa di capire se ci sarà spazio per lui nel derby, ma nel frattempo Tomori sale alla ribalta della cronaca rosa.

Secondo il portale Gsm_Hq, il difensore del Milan ha una storia con l’affascinante influencer colombiana Valentina Bedoya. Il rapporto tra i due sarebbe nato a Dubai lo scorso anno e l’amore va avanti ancora oggi.