Marquez confessa tutto dopo il Texas: “Guidavo con un po’ di paura” | Così non può vincere il Mondiale

La caduta di Marc Marquez ad Austin ha riaperto un mondiale di MotoGP che sembrava già chiuso. Pecco Bagnaia ne ha saputo approfittare

Come la stragrande maggioranza di esperti e addetti ai lavori aveva previsto il mondiale di MotoGP del 2025 è iniziato sotto il segno di Marc Marquez. Il trentunenne pilota di Cervera alla guida della Ducati ufficiale ha infatti sbaragliato la concorrenza nei primi due gran premi della stagione.

Sia in Thailandia che in Argentina lo spagnolo ha vinto con disarmante facilità lasciando le briciole ai potenziali rivali. Lo stesso Pecco Bagnaia, suo compagno di squadra nel team di Borgo Panigale, aveva confessato di non aver potuto far nulla per contrastare il dominio di Marquez.

Invece, proprio perché lo sport sa essere imprevedibile e sorprendente, domenica scorsa durante il Gran Premio delle Americhe in programma sul circuito di Austin è avvenuto ciò che nessuno mai avrebbe pronosticato.

Marc Marquez, mentre era ampiamente al comando della gara con più di due secondi di vantaggio, è scivolato via su un cordolo con la sua Ducati e in una fatale frazione di secondo ha perso tutto, sia la gara che il primato nella classifica piloti.

Marquez, la classifica di MotoGP cambia completamente: tifosi impazziti

Il Gran Premio è stato vinto proprio da Bagnaia che ha saputo approfittare in pieno dell’errore dello spagnolo mentre la piazza d’onore è andata appannaggio di Alex Marquez, il fratello minore che ora guida il mondiale con un punto di vantaggio su Marc.

Al termine della gara Marquez jr ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport, confessando di aver guidato di proposito con una certa circospezione a causa delle condizioni meteo e della scelta delle gomme.

MotoGP, il mondiale è tutto aperto: le parole non lasciano dubbi

“La scelta delle gomme non è stata facile, mancavano 10 minuti alla partenza e mi hanno detto che tutti avevano le gomme da bagnato, non volevo essere l’unico stupido che partiva con le slick e poi si metteva a piovere. Devo imparare che il primo istinto che ha un pilota si deve seguire“. Alex Marquez analizza freddamente quanto accaduto ad Austin.

“Non avevo il feeling dell’Argentina e della Thailandia o della Sprint – ha proseguito Alex Marquez -, perché con la pista in quelle condizioni guidavo con un po’ di paura ma volevo portare punti a casa e pensare alla prossima gara. Sono molto contento di come sia andata e dobbiamo continuare su questa linea”.