La FIA colpisce ancora: McLaren sanzionata | Torna tutto in equilibrio

La McLaren è stata fin qui assoluta protagonista nella Formula 1 2025. Ma ora la FIA sanziona la scuderia britannica.

Dominio assoluto nei primi due Gran Premi della nuova stagione per la scuderia McLaren. Due pole position ed altrettante vittorie dopo le prime gare dell’annata 2025, sia in Australia che in Cina la scuderia britannica è apparsa dominante rispetto alla concorrenza.

A Melbourne il protagonista assoluto è stato Lando Norris. Il pilota britannico ha conquistato la pole position e dominato il Gran Premio in terra australiana. Nella seconda tappa della nuova stagione c’è stato il trionfo di Oscar Piastri.

Come il collega di scuderia anche il pilota australiano a Shanghai ha dominato le qualifiche e la gara, assicurando alla casa britannica il secondo successo consecutivo in altrettante gare. Ben diverso è l’umore che si respira invece in casa Ferrari dopo le due prime tappe del Mondiale di Formula 1.

La scuderia di Maranello nel secondo GP della nuova stagione ha dovuto subire la doppia squalifica. Sia Leclerc che Hamilton sono stati squalificati per non aver rispettato gli standard tecnici obbligatori nei controlli post gara. E la FIA è pronta a colpire anche la McLaren prima della terza tappa del Mondiale.

La FIA colpisce la McLaren prima del Giappone

La terza tappa della nuova stagione si svolgerà a Suzuka in Giappone. Il 6 aprile andrà in scena il terzo Gran Premio del 2025, con la McLaren che guarda tutti dall’alto verso il basso. Nel podio della classifica costruttori la scuderia britannica occupa la vetta con 78 punti, seguono la Mercedes a quota 57 e la Red Bull a 36 punti.

A guidare la classifica piloti è invece Lando Norris con 44 punti, alle sue spalle Verstappen con 36 lunghezze ed il compagno di scuderia Piastri, a meno un punto dall’olandese.

Torna l’equilibrio in F1

Ma in previsione del terzo appuntamento in pista la casa britannica dovrà modificare le proprie vetture, secondo quanto scrive The Race. La FIA ha diramato nuove direttive per ridurre la flessibilità dell’alettone posteriore delle monoposto in gara. Da 2 millimetri la soglia di tolleranza è passata a 0.5 mm.

Secondo le ultime indiscrezioni la McLaren non avrebbe passato il test in Australia, costringendo il team tecnico a modificare la parte posteriore delle monoposto in gara. Un irrigidimento nella configurazione dell’alettone posteriore che porta ad una riduzione della massima velocità della vettura.