Arbitro aggredito con una bottiglietta: lui reagisce e scoppia la rissa | Interviene la Polizia

Arbitro aggredito in campo e reazione violenta contro l’invasore. La rissa porta all’intervento della Polizia.

Follia e paura sul campo di calcio dopo l’invasione di campo con annesso tentativo di aggressione. Le polemiche arbitrali sono pane quotidiano per appassionati di calcio ed addetti ai lavori, ma talvolta la situazione diventa talmente esasperata da sfuggire di mano.

Non più tardi di una settimana fa la Lega Serie A ha annunciato importanti novità legate ai fischietti italiani ed all’utilizzo del VAR. A partire dalle semifinali di Coppa Italia, e per le restanti giornate di campionato, l’arbitro potrà spiegare intervenendo dallo stadio le decisioni prese dopo il consulto con la sala video.

Inoltre anche le immagini trasmesse durante il controllo VAR saranno trasmesse all’interno degli impianti di gioco. Una norma che mira ad azzerare le polemiche intorno alle decisioni dei direttori di gara, puntando sulla trasparenza anche durante lo svolgimento della gara.

Nonostante siano passati quasi otto anni dall’introduzione della tecnologia intorno alle scelte arbitrali, il processo di assimilazione del VAR nel mondo del calcio non è ancora concluso. Rimangono in piedi ipotesi come la chiamata a discrezione delle panchine, oltre all’intervento VAR su falli laterali o calci d’angolo.

Follia in campo, arbitro stende l’invasore

A volte le polemiche sfociano in situazioni ingestibili, che spesso mettono a repentaglio la sicurezza dello staff arbitrale. Nei campionati minori italiani si contano ancora troppe aggressioni nei confronti della classe arbitrale, elemento comune in tutti gli angoli del globo.

La storia che raccontiamo si è infatti svolta in Sud America, per l’esattezza in Perù. Nella coppa nazionale, durante l’incontro tra Sport Huaquilla e Magdalena CDEC.

Invasione di campo e rissa furibonda

La gara si è conclusa sul punteggio di 2-1, ma a fare il giro del mondo sono le immagini di quanto successo tra l’arbitro e un membro dello staff tecnico del Magdalena CDEC. Dopo un cartellino rosso rifilato ad un giocatore della squadra ospite, c’è stata l’invasione di campo dell’accompagnatore della squadra.

L’uomo si è diretto con fare minaccioso verso l’arbitro, con una bottiglietta in mano. Di tutta risposta il direttore di gara, Luis Alegre, ha steso il membro dello staff con un duro calcio in pieno petto. Da lì ne è scaturita una rissa che ha coinvolto diversi elementi in campo, sedata solo dall’intervento della sicurezza.