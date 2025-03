Ho già preso casa in affitto: Rafa Benitez firma | Terza venuta in Serie A

Rafa Benitez può tornare a sorpresa per la terza volta in Serie A. Ecco la squadra pronta ad accogliere lo spagnolo.

Il campionato di Serie A entra nella volata finale, mancano 9 gare al termine della stagione 2024-25. Dalla lotta per lo Scudetto alla bagarre per le zone europee, passando per la zona salvezza, tutto è ancora in bilico nell’attuale campionato. Da domani si tornerà in campo dopo l’ultima sosta per le Nazionali della stagione.

E volgendo lo sguardo al termine dell’annata calcistica, ci sono tanti nodi da sciogliere su diverse panchine della Serie A. L’ultimo ribaltone tecnico ha coinvolto la Juventus, con l’esonero di Thiago Motta e la chiamata del croato Igor Tudor. Anche lo scorso anno, nello stesso periodo della stagione, l’ex difensore venne chiamato in corsa dalla Lazio.

L’attuale stagione è stata ricca di ribaltoni in panchina in Serie A, sono ben nove gli esoneri ufficiali dall’inizio del campionato. E tante incognite rimangono in vista dell’annata 2025-26, non solo per quel che riguarda la panchina bianconera. Un protagonista che potrebbe tornare a sorpresa in Serie A è lo spagnolo Rafa Benitez, già allenatore dell’Inter e del Napoli.

Terza avventura in Italia per Benitez

Il tecnico nato a Madrid nel 1960 vanta la fama di “Re di coppe”, per aver vinto tanti trofei internazionali. Proprio nell’esperienza in nerazzurro ha portato a casa il Mondiale per Club. Mentre sotto al Vesuvio ha conquistato una Coppa Italia ed una Supercoppa nella stagione 2013-14.

Al momento l’allenatore iberico è senza squadra, l’ultima esperienza in Liga si è conclusa dodici mesi fa con l’esonero dal Celta Vigo. Con tante panchine ancora in bilico in Italia il suo nome potrebbe tornare a sorpresa nei radar della Serie A nelle prossime settimane.

Benitez-ter in Serie A: la posizione della Roma

Tra le tante panchine scottanti nel campionato italiano c’è anche quella della Roma, attualmente guidata da Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino è stato chiamato in corsa dalla dirigenza statunitense, dopo l’esonero di Ivan Juric che aveva a sua volta sostituito Daniele De Rossi.

Proprio Ranieri è uscito allo scoperto di recente sul tema dell’allenatore del prossimo anno, spegnendo le voci intorno a Gasperini ed altri profili accostati alla panchina giallorossa. Non si può dunque escludere un’ipotesi a sorpresa che punta proprio al profilo di Rafa Benitez, le prossime settimane si preannunciano decisive.