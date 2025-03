Esonero e telefonata ad Andrea Sottil: domani mattina guida l’allenamento | Resta fino a giugno

Andrea Sottil torna in panchina. Il tecnico piemontese, esonerato a dicembre dalla Sampdoria, viene chiamato per il finale di stagione

Era stato ingaggiato ad agosto al posto di Andrea Pirlo, esonerato a sorpresa dalla Sampdoria dopo i primi risultati non proprio entusiasmanti. Era arrivato nella Genova blucerchiata con un carico di entusiasmo ed energia e la convinzione di poter riportare il club blucerchiato in Serie A.

Andrea Sottil è stato invece esonerato dopo appena tredici gare in cui ha collezionato 16 punti, una media di poco superiore a un punto a partita. I vertici doriani al suo posto hanno ingaggiato Leonardo Semplici, che da dicembre ad oggi è riuscito a fare peggio del suo predecessore.

Il cinquantunenne tecnico originario della provincia di Torino in questo momento è dunque senza squadra, nonostante goda di un curriculum di tutto rispetto: Livorno, Catania, Pescara e soprattutto Ascoli sono stati i primi club importanti in cui ha lavorato come allenatore.

La grande impresa di Sottil ad oggi resta la salvezza, che sembrava impossibile, conquistata alla guida dei bianconeri marchigiani nella stagione 2020-2021. Al termine dell’annata successiva, con l’Ascoli eliminato ai play off promozione, per Sottil è arrivata un ingaggio in Serie A.

Andrea Sottil, l’esonero è stato ingiusto: il ritorno in panchina è vicino

A volerlo a tutti i costi è stata la famiglia Pozzo proprietaria dell’Udinese: i friulani con Sottil in panchina hanno chiuso il campionato 2022-2023 in 12/a posizione, un risultato più che accettabile e in linea con la storia del club.

Più sfortunato per lui è stato il torneo successivo, visto che dopo appena nove giornate è stato esonerato. Il resto è storia recente, la chiamata della Sampdoria a fine agosto e l’esonero meno di quattro mesi dopo che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e osservatori.

Sottil, l’accordo è a un passo: pronto a sedersi in panchina

A sorpresa nelle ultime ore si vocifera di un clamoroso ritorno alla Samp: quando mancano solo sette giornate al termine del campionato di Serie B i blucerchiati si trovano in piena zona retrocessione, in particolare dopo la clamorosa e roboante sconfitta interna contro il Frosinone. L’ipotesi di un esonero di Leonardo Semplici appare quanto mai concreta così come un ritorno dello stesso Sottil.

Sia il presidente Manfredi che la dirigenza starebbero seriamente prendendo in considerazione la possibilità di affidarsi ancora una volta all’ex allenatore di Ascoli e Udinese. Un’opzione che nelle prossime ore potrebbe diventare realtà: del resto non c’è tempo da perdere, la Sampdoria si gioca la sopravvivenza.