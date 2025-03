Comunicazione urgente per Inzaghi: infortunio gravissimo | Salta il match cruciale della stagione

Una novità dell’ultim’ora scuote l’Inter e Simone Inzaghi. Si tratta dell’infortunio di un giocatore chiave per le sorti della squadra

Sessanta giorni per entrare ancora una volta nella storia del calcio italiano e dell’Inter. In due mesi Simone Inzaghi ha la possibilità di eguagliare l’impresa sensazionale compiuta dagli ‘eroi del 2010’, la squadra che agli ordini di José Mourinho realizzò il leggendario Triplete.

Scudetto, Champions League e Coppa Italia: Lautaro e compagni sono in corsa su tutti i fronti nella fase più calda della stagione. Mercoledì è in programma il primo test da dentro o fuori, l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Martedì 8 aprile, tra una settimana, i campioni d’Italia sono attesi dalla sfida che tutti nella Milano nerazzurra attendono con ansia, l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco.

Un match senza dubbio molto difficile, ma nel complesso alla portata di un’Inter che tra l’altro sta recuperando giocatori importanti reduci da infortuni e acciacchi vari. L’obiettivo è riuscire a schierare contro i bavaresi l’undici migliore possibile.

Simone Inzaghi, la notizia è arrivata poco fa: forfait assicurato

Gli impegni però sono tanti e tutti molto ravvicinati: per questo motivo gli infortuni sono dietro l’angolo. Nelle ultime settimane ad Appiano Gentile si sono fermati giocatori importanti come Mkhitaryan e Calhanoglu, ora entrambi di nuovo a disposizione.

Problemi muscolari hanno invece obbligato Lautaro Martinez ad abbandonare il ritiro della Nazionale argentina in vista delle due sfide di qualificazione ai mondiali contro Uruguay e Brasile, match che la Seleccion ha comunque vinto.

Inzaghi, un’altra assenza chiave: uomini contati in Champions

Come si dice in gergo però, se Atene piange Sparta non ride. Anzi, in vista del quarto di finale di Champions League chi sta peggio è proprio il Bayern Monaco. Le notizie che arrivano dal quartier generale dei ‘rossi’ non sono affatto rassicuranti.

Dopo gli infortuni che hanno messo fuori combattimento Alphonso Davies e Upamecano i bavaresi perdono anche Hiroki Ito. Il difensore centrale giapponese, in base al comunicato ufficiale pubblicato dal club sui suoi profili social, ha riportato una frattura al metatarso durante il match vinto per 3-2 contro il St. Pauli. Pertanto il tecnico del Bayern, l’ex difensore belga Vincent Kompany, contro l’Inter dovrà fare a meno anche del centrale nipponico.