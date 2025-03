Mario, ti ho già fatto il biglietto: rescissione e firma per Balotelli | Chiamato dal vecchio compagno

Attualmente è ai box per infortunio, ma la carriera di Mario Balotelli potrebbe conoscere una svolta a sorpresa.

Il ritorno di Mario Balotelli in Serie A fino a questo momento è stato decisamente al di sotto delle aspettative. L’attaccante classe ’90 venne ingaggiato dal Genoa a fine ottobre, firmando con il Grifone da svincolato. Il suo apporto alla causa della squadra ligure è stato minimo, ed ha trovato sempre meno spazio in campo.

Non lo ha aiutato l’avvicendamento sulla panchina rossoblù. Il Genoa ha infatti deciso di esonerare Alberto Gilardino a stretto giro di posta con l’ingaggio dell’attaccante ex Inter e Milan. Sulla panchina del Grifone è arrivato Patrick Vieira, ex compagno ed allenatore dell’attaccante italiano, con il quale il rapporto è sempre stato burrascoso.

Le ruggini tra i due non sono mai state un segreto nel mondo del calcio. Da giocatori hanno condiviso lo spogliatoio all’Inter ed al Manchester City, prima di ritrovarsi in Ligue 1, al Nizza. L’ex centrocampista in Francia ha allenato proprio SuperMario, svelando in seguito come l’attaccante non rispecchiasse la mentalità cercata in campo dal tecnico.

Biglietto pronto per Balotelli: spunta l’ex

L’ultima gara in Serie A dell’attaccante risale allo scorso dicembre ed il minutaggio è clamorosamente basso sotto la Lanterna per Balotelli. Fin qui appena un’ora di gioco con la maglia del Genoa per lui, che a gennaio è stato fortemente indiziato all’addio.

Al termine della sessione di calciomercato invernale il 34enne non si è mosso dalla squadra rossoblù, ma tutto potrebbe nuovamente cambiare a stretto giro di posta.

Mario Balotelli in Mls: spunta l’ex compagno

Balotelli ha scritto pagine importanti della sua carriera anche con la maglia dell’Italia, e proprio uno dei suoi ex compagni in azzurro potrebbe spingerlo ad una nuova avventura, stavolta oltreoceano. In MLS il mercato è aperto fino al 23 aprile e non è escluso un assalto all’attaccante del Genoa nelle prossime settimane.

A spingere Balo verso la rescissione potrebbe essere Federico Bernardeschi. Il fantasista ex Juventus è uno dei protagonisti del Toronto FC nella Major League Soccer. La squadra canadese potrebbe in tal modo allargare la propria colonia di ex Serie A, considerato che in rosa c’è anche Lorenzo Insigne.