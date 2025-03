Lo hanno ucciso davanti ai miei occhi: Luka Modric disperato | Una tragedia che lo ha segnato

Un tragico lutto ha coinvolto Luka Modric. Ecco il racconto dell’evento da parte del centrocampista croato del Real Madrid.

La carriera di Luka Modric non ha certo bisogno di presentazioni. Il centrocampista croato, che gioca nel Real Madrid dal 2012, ha vinto praticamente tutto nei club in cui ha militato. Il classe ’85 può essere inserito senza ombra di dubbio nell’elenco di quei campioni calcistici che hanno ingannato la carta d’identità.

A settembre il fuoriclasse compirà 40 anni ma, a dispetto del traguardo anagrafico, continua ad essere un elemento imprescindibile in mezzo al campo, sia per il Real Madrid che per la Nazionale croata. La Croazia è reduce dall’eliminazione dai quarti di finale di Nations League per mano della Francia, che ha ribaltato in casa il 2-0 dell’andata.

Il centrocampista è sceso in campo in entrambe le sfide, raccogliendo gli elogi del CT Dalic in seguito alle gare contro i transalpini. Anche con il Real Madrid di Carlo Ancelotti il campione croato sta trovando il campo con continuità, basti pensare che fin qui sono 27 le presenze in campionato del centrocampista, a fronte di 28 gare disputate dai Blancos.

Il Pallone d’oro del 2018 è anche entrato di diritto nella storia della Nazionale croata. Luka Modric è infatti il giocatore con più presenze nella Croazia, avendo messo a referto ben 186 apparizioni (condite da 27 reti) con la maglia a scacchi del proprio paese.

Lutto Luka Modric, il tragico racconto

La sua carriera lo ha visto giocare in patria, dove ha vinto con la Dinamo Zagabria, per poi trasferirsi a Londra. Con il Tottenham Luka Modric ha giocato 4 stagioni, prima dello sbarco in Spagna, sponda Real Madrid.

La scadenza contrattuale con le Merengues è fissata al 30 giugno di questo anno, ma il suo futuro resta ancora un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Di sicuro Carlo Ancelotti sta dimostrando di affidarsi con estrema fiducia alle sue prestazioni quest’anno, sia in Liga che in ambito internazionale.

Oltre ad una carriera gloriosa per il centrocampista c’è stato anche un lutto tragico in patria che lo ha segnato per il resto della vita. Lo stesso centrocampista ha raccontato quanto tragico sia stato l’evento occorso in famiglia.

Nel dicembre del 1990, quando la Croazia faceva ancora parte della Jugoslavia, ribelli serbi assassinarono il nonno del futuro campione davanti l’abitazione di famiglia. Un tragico evento che ha segnato per sempre la vita del centrocampista croato.