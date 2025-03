Era tutto organizzato: SCANDALO MONDIALE 2022 | La Francia si è venduta la finale

Scandalo Mondiale 2022, la vittoria dell’Argentina sarebbe stata organizzata a tavolino secondo l’ex Francia.

Il Campionato mondiale di calcio del 2022 disputato in Qatar torna a far discutere in questi giorni. La manifestazione intercontinentale è stata vinta dall’Argentina di Lionel Scaloni, contro la Francia del CT Deschamps ai calci di rigore.

Proprio l’ultimo atto della competizione è finito nel mirino di un ex protagonista con la maglia della Francia. L’ex calciatore ha sganciato un’indiscrezione bomba sul fatto che la Nazionale transalpina abbia perso di proposito la finalissima contro i sudamericani.

L’ultimo Mondiale è stato disputato per la prima volta in un paese del mondo arabo, ma non è stata l’unica nota particolare della competizione iridata. Fin dal 1930 la manifestazione si è sempre svolta nel periodo estivo, mentre nel paese mediorientale si è scesi in campo tra novembre e dicembre.

Circostanza che ha stravolto i massimi campionati calcistici nel mondo, soprattutto in Europa, obbligando le squadre di club a fermarsi in una fase cruciale della stagione. Inoltre è stata l’ultima Coppa del Mondo che ha visto la partecipazione di 32 nazionali, cifra che dal 2026 aumenterà fino a quota 48 partecipanti.

L’ex Francia alza la voce: finale Mondiale già organizzata

In queste ore fanno discutere le dichiarazioni di un ex protagonista con la maglia della Francia, che ha messo nel mirino l’ultimo atto della competizione in Qatar.

L’ex difensore, con un passato anche in Serie A, non ha usato mezzi termini per indicare come la vittoria dell’Argentina fosse già organizzata a tavolino. Ricordiamo che la sfida si concluse con un pirotecnico 3-3 e venne vinta dall’Albiceleste ai calci di rigore.

Polverone Mondiale 2022: le dichiarazioni di Evra

Patrice Evra è tornato a parlare del Mondiale in Qatar perso dalla sua Francia dopo la lotteria dei calci di rigore. Secondo l’ex terzino, che ha vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2017, l’epilogo della competizione mondiale era già scritto.

L’ex difensore ha svelato come anche la stessa Francia voleva che la Nazionale sudamericana si aggiudicasse la Coppa del Mondo. Ecco le parole di Evra, rilasciate a Rmc Sport: “Sappiamo tutti che nel 2022 hanno dato la Coppa del Mondo a Messi. Era già tutto scritto. Anche i francesi volevano che la vincesse Messi.”