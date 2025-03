Ora posso rimettermi al lavoro: Platini assolto | A giugno nuovo incarico

Michel Platini si è tolto un peso: l’ex fuoriclasse francese è stato infatti assolto anche in appello dall’accusa di aver frodato la Fifa

Una vicenda che forse, a distanza di oltre dieci anni, può definirsi conclusa. L’ex fuoriclasse del calcio francese e mondiale e poi dirigente di altissimo livello, Michel Platini, è stato assolto dalla Corte d’appello di un tribunale svizzero dall’accusa di frode.

Per l’ex numero dieci della Francia e della Juventus, che dal 2007 al 2015 è stato presidente dell’UEFA, i pubblici ministeri avevano chiesto un anno e otto mesi di reclusione sia per lui che per l’ex presidente della FIFA, Joseph Blatter, rei di aver ottenuto illegalmente proprio ai danni della Fifa un pagamento di quasi 2 milioni di euro.

Sottrazione illecita di denaro e falsa fatturazione sono i due reati di cui Platini è stato accusato e dai quali si è dovuto difendere in Tribunale negli ultimi dieci anni. Ora per l’ex campione transalpino è finito un incubo.

Il rapporto professionale tra Platini e Blatter ebbe inizio nella seconda metà degli anni novanta quando il primo divenne consulente del secondo che nel frattempo era stato eletto come numero uno della Federazione internazionale.

Platini, è la fine di un incubo: nuovo incarico a sorpresa

A distanza di dieci anni dall’avvio del processo che li vedeva come imputati Platini e Blatter sono comparsi nuovamente di fronte ai giudici e anche questa volta, in appello, sono stati entrambi assolti. A questo punto per il dirigente francese, che quest’anno compirà 70 primavere, potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Non è un mistero che qualche grande club europeo farebbe carte false per avvalersi della sua straordinaria e unica esperienza in campo manageriale: da ex numero uno dell’UEFA Platini sarebbe una risorsa per tutti.

Platini torna in Italia? I tifosi sono al settimo cielo

Chissà che alla fine non sia proprio l’Italia ad accoglierlo nuovamente a distanza di quasi quarant’anni, da quando al termine di un ciclo quasi irripetibile di successi al termine di una sfida tra la Juventus e il Brescia a maggio del 1987 annunciò a sorpresa l’addio al calcio giocato.

Ed è proprio la Juventus il club in cui Platini potrebbe riprendere la sua attività di dirigente. Le difficoltà incontrate dai bianconeri nelle ultime stagioni potrebbero indurre John Elkann ad affidarsi alle capacità e all’esperienza dell’ex numero dieci.