Mi dispiace, non sei convocato al Mondiale per Club: Inzaghi lo esclude | Non rientra nel progetto

Decisione importante e per certi versi sorprendente da parte dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Niente Mondiale del Club per lui

Mancano due mesi al termine di questa stagione calcistica ma le grandi del nostro campionato sono già proiettate sulla pianificazione della prossima. Per due big del calcio italiano però l’annata calcistica durerà almeno un mese in più del normale.

Inter e Juventus a partire dalla metà di giugno saranno impegnate nella prima edizione del Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti. I nerazzurri soprattutto sono attesi da un autentico tour de force.

I campioni d’Italia nelle prossime settimane dovranno affrontare tre competizioni: campionato, Champions League e Coppa Italia. È dunque la squadra di Simone Inzaghi quella che avrà un numero più alto di match da giocare rispetto a tutte le altre squadre.

Ed è proprio per questa ragione che ad Appiano Gentile si è già al lavoro per programmare al meglio un’estate che si annuncia rovente. È il momento in cui l’allenatore sarà chiamato a scegliere chi portare negli States e chi invece lasciare a Milano.

Simone Inzaghi non lo porterà in America, ormai è deciso

Tra coloro che saliranno sul volo per l’America dovrebbe essere il nuovo acquisto dell’Inter, il giovane centrocampista croato Petar Sucic, acquistato a gennaio scorso dalla Dinamo Zagabria per una cifra molto vicina ai 15 milioni di euro.

Marotta e Ausilio hanno lasciato il giocatore in prestito al club croato fino al termine delle stagione e sarà a disposizione di Inzaghi proprio in occasione del Mondiale per Club. Sia L’ex allenatore della Lazio che la dirigenza puntano molto sul 23enne centrocampista, considerato un talento dalle straordinarie prospettive di crescita.

Mondiale per Club, Simone Inzaghi non ha il minimo dubbio: i tifosi concordano

Chi invece le gare del Mondiale per Club lo vedrà solo in televisione è Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito allo Spezia che ha da poco rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2030. Un prolungamento chiesto dal giocatore che ora potrà concentrarsi sul finale del campionato di Serie B.

Esposito al termine del torneo cadetto partirà per la Slovacchia per prendere parte all’Europeo Under 21. Per lui le possibilità di prendere parte al primo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA sono pari a zero. Esposito no e Sucic sì, l’Inter ha già scelto.