Il Milan e 15 anni di Nazionale: oggi soffre di una malattia terribile | Rischia di rimanere paralizzato

Dall’esperienza nel Milan ai quindici anni di Nazionale, fino al dramma della malattia che lo ha coinvolto. I rischi sono gravissimi.

Il mondo del calcio è stato spesso scosso da diversi eventi drammatici che hanno coinvolto personaggi amati nell’universo sportivo. Anche la Serie A ha conosciuto pagine di cronaca nera indelebili nella memoria di tifosi ed appassionati calcistici.

Il 4 marzo di sette anni fa il campionato italiano si fermò in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori, all’epoca capitano della Fiorentina. Il difensore morì in ritiro ad Udine, lasciando sgomento nel calcio italiano e non solo.

Sempre in maglia viola, nella stagione corrente, si sono vissuti attimi di angoscia e paura intorno alle condizioni del giovane centrocampista Edoardo Bove. Il 22enne ha avuto un malore durante la gara contro l’Inter, scatenando il panico in campo e sugli spalti.

La vicenda che ha coinvolto il centrocampista, vittima di un arresto cardiaco in campo, si è risolta con le adeguate cure del caso per l’ex Roma, passato dalla terapia intensiva all’intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo.

Dal Milan ai 15 anni in Nazionale, svelata la grave sindrome

Senza dimenticare i tanti calciatori scomparsi in Italia dopo essersi ammalati di SLA, come Stefano Borgonovo e Gianluca Signorini. Indimenticati volti di un calcio che non c’è più, ma che resteranno per sempre impressi nel cuore e nella memoria dei calciofili italiani.

Ci sono anche esempi di chi affronta la malattia senza veli o censure, ed è il caso dell’ex Milan, entrato nella storia per la carriera in panchina in Nazionale, durata ben 15 anni.

La drammatica malattia di Tabarez: dal Milan all’Uruguay

Riflettori accesi su Oscar Tabarez, tecnico uruguaiano classe ’47, con un passato in Serie A. L’allenatore sudamericano in Italia ha guidato prima il Cagliari, nella stagione ’94-95, per poi passare alla panchina del Milan. Il rapporto con i rossoneri si è chiuso dopo appena 11 giornate, mentre la carriera del tecnico è decollata sulla panchina dell’Uruguay.

L’allenatore ha guidato la selezione sudamericana dal 2006 al 2021, portando a casa anche la Coppa America del 2011. Nel 2016 il CT ha dichiarato di essere affetto dalla sindrome di Guillain-Barrè. Si tratta di una neuropatia cronica che attacca il sistema motorio. La malattia del tecnico lo ha costretto a gravi problemi di deambulazione e tra i rischi è compresa anche la paralisi o la morte.