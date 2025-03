HA FIRMATO CON IL REAL MADRID A PARAMETRO ZERO: strappato dalle mani della Juventus | Ancelotti si gode il suo nuovo top player

Nuovo colpo a parametro zero per il Real Madrid di Ancelotti, bruciata la Juventus. Ecco i dettagli sull’accordo del top player.

Il calciomercato non si ferma mai e durante la pausa nazionali arriva la svolta definitiva per un colpaccio a costo zero in casa Real Madrid. La squadra guidata da Carlo Ancelotti ha trovato l’accordo per la firma di un nuovo top player, pronto ad accasarsi con la maglia delle Merengues al termine della scadenza del proprio contratto.

Sulle tracce del profilo in scadenza di contratto era stata segnalata anche la Juventus, che ora dovrà studiare nuove strategie. La svolta è arrivata nelle scorse ore ed apre le porte ad una firma quinquennale alla corte del tecnico italiano in Liga.

Iniziano a circolare anche le cifre intorno all’operazione a parametro zero, con un ingaggio importante e conseguenti commissioni legate ai bonus per il trasferimento in Liga.

Se lo scorso anno la scena è stata rubata dall’ingaggio a parametro zero di Kylian Mbappè, in vista della prossima stagione sembra già tutto chiuso per l’arrivo del nuovo top player alla corte di Ancelotti.

Ancelotti brucia la Juve, colpaccio a parametro zero

Il Real Madrid è pronto alla volata finale della propria stagione, che vede la squadra di Ancelotti ancora in piena lotta per il titolo spagnolo con il Barcellona. Senza dimenticare l’accesso ai quarti di finale di Champions League, conquistato ai danni dei cugini dell’Atletico.

Nel prossimo turno della massima competizione europea i Blancos affronteranno l’Arsenal. E proprio dal campionato inglese arriva la svolta definitiva in merito al prossimo colpaccio a parametro zero in casa Real Madrid.

Svolta Alexander-Arnold: accordo trovato con il Real Madrid

Secondo quanto rimbalza dalla redazione svizzera di Sky Sport, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha trovato l’accordo totale per la firma a parametro zero di Trent Alexander-Arnold. L’esterno inglese classe 1998 è in scadenza di contratto con il Liverpool. Per lui pronto un contratto quinquennale.

Il calciatore è pronto a salutare i Reds dopo ben 9 stagioni, per tentare l’avventura in Liga. Il suo ingaggio annuale dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro. Nelle scorse settimane anche la Juventus venne accostata all’esterno britannico, ma Cristiano Giuntoli sembra destinato ad arrendersi di fronte alle manovre del club spagnolo.