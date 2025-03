Yildiz innamorato pazzo: nuova storia con la famosissima attrice | Beccato dai fotografi

Kenan Yildiz rappresenta il futuro della Juventus ed ora finisce nel mirino delle cronache per la nuova storia con la famosa attrice.

Nonostante una difficile stagione in casa Juventus, certificata dal recente esonero di Thiago Motta, la stella di Kenan Yildiz continua a brillare in maglia bianconera. Il giovane attaccante turco si sta consacrando come perno del futuro con la maglia della Vecchia Signora.

Per il classe 2005 si tratta della prima stagione vissuta dalla preparazione in prima squadra, oltretutto col numero 10 sulle spalle. Il giovane attaccante è già entrato nella storia della Juventus, essendo stato il più giovane marcatore di sempre a segnare con la maglia bianconera, sia in Serie A che in Champions League.

A maggio l’attaccante compirà 20 anni e si sta confermando, anche con la maglia della Turchia, come uno dei prospetti più interessanti nel panorama offensivo internazionale. In questa stagione ha messo a segno 6 reti, su un totale di 41 presenze, trovando il goal in campionato, in Supercoppa ed in Champions League.

La stagione dei bianconeri riprenderà dalla sfida in trasferta contro il Genoa, dove a guidare la panchina della Juve ci sarà Igor Tudor, scelto come sostituto di Thiago Motta.

Yildiz tra campo e gossip, spunta la famosa attrice

Il numero 10 bianconero, che oltre alla maglia ricorda un certo Alex Del Piero nelle movenze e nelle esultanze, ha da tempo fatto innamorare i tifosi juventini. Ed oltre alle giocate sul rettangolo verde ora balzano agli onori della cronaca rosa le vicende sentimentali che riguardano il giovane fantasista.

Nelle ultime ore dalla Turchia rimbalza un gossip scottante che coinvolge l’attaccante nato in Germania da padre turco, nazionalità sportiva scelta dall’attaccante.

Nuovo amore per Yildiz, le ultime dalla Turchia

Secondo quanto rimbalza dai portali turchi il giovane attaccante juventino avrebbe iniziato una storia d’amore segreta con una famosissima attrice in patria. Secondo i media locali la coppia avrebbe deciso di non mostrare la propria storia a telecamere e cronisti del settore.

A rilanciare l’indiscrezione è stato il programma Gel Konusalim su Tv 8. L’attrice sarebbe Yazgi Coskun, famosissima in Turchia al pari del calciatore ed anche lei classe 2005. In assenza di conferme ufficiali al momento rimane un’ipotesi che scalda la cronaca rosa, di sicuro i like lasciati dal calciatore sul profilo Instagram dell’attrice hanno contribuito alla narrazione.