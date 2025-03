ULTIM’ORA: rinviato il prossimo turno di campionato | Cambia tutto il calendario

Dopo l’ultima sosta per le Nazionali della stagione è tempo di preparare i prossimi impegni per i club. Ma il campionato viene rinviato.

L’ultima pausa della stagione ha regalato diversi spunti dalle varie sfide in giro per il globo. In Europa sono andati in scena i quarti di finale della Nations League. L’Italia di Luciano Spalletti si è arresa alla Germania, guidata da Nagelsmann.

La sfida d’andata a San Siro ha visto i tedeschi imporsi per 1-2 in casa degli azzurri. A nulla è valso il 3-3 maturato in Germania per la Nazionale guidata dal CT toscano, ora l’Italia per sperare di partecipare al Mondiale dovrà vedersela con la Norvegia, all’interno del girone I. Nel gruppo sono presenti anche Israele, Estonia e Moldavia.

Per quanto riguarda i maggiori campionati europei il primo a ripartire sarà quello spagnolo. Giovedì il Barcellona scenderà in campo contro l’Osasuna. I catalani hanno l’occasione per allungare sui rivali del Real Madrid, al momento appaiati alla vetta della Liga.

Venerdì ripartirà anche la Ligue 1 francese, sostanzialmente dominata fin qui dal PSG. La squadra parigina ha ben 19 punti di vantaggio sul Marsiglia che insegue, all’alba della 27esima giornata di campionato. Poche sorprese anche in Bundesliga, dove in vetta c’è il Bayern Monaco, con il Leverkusen a meno sei punti.

Campionati europei alla volata finale

In Serie A è ancora in piedi una lotta al vertice che comprende tuttora tre squadre. L’Inter è capolista a più 3 lunghezze dal Napoli, mentre l’Atalanta di Gasperini insegue a meno sei. Le prossime nove giornate saranno da vivere al cardiopalma, in ogni zona della classifica italiana.

C’è tanta attesa intorno alla nuova Juventus di Igor Tudor, chiamato a sostituire in panchina l’esonerato Thiago Motta. L’ex difensore croato debutterà sulla panchina bianconera sabato, in casa del Genoa.

Calendario Premier League stravolto, turno rinviato

Chi resterà ai box nel prossimo week-end sono la stragrande maggioranza delle squadre di Premier League. Il campionato britannico non andrà in scena nei prossimi giorni per lasciare spazio ai quarti di finale di FA Cup.

Mentre in campionato c’è un dominio assoluto del Liverpool, primo con dodici punti di vantaggio sull’Arsenal, nella Coppa può arrivare il riscatto del Manchester City. La squadra guidata da Guardiola è stata un vero flop fin qui, ora nella competizione attende il Bournemouth. Gli altri quarti saranno: Preston-Aston Villa, Fulham-Crystal Palace e Brighton-Nottingham Forest.