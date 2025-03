Pronto? Sono Vasseur, ti aspetto per pranzo a Maranello | Altro che Hamilton: con lui si vince subito

Il pessimo avvio di stagione della Ferrari avrebbe convinto il management di Maranello a stravolgere i programmi presenti e futuri

Neanche il più pessimista dei tifosi della Ferrari avrebbe mai potuto immaginare un inizio di stagione così disastroso per la scuderia di Maranello, partita peraltro con legittime ambizioni di vertice.

I primi passi compiuti dalla SF-25 sono stati a dir poco inquietanti, così come il clamoroso e inaccettabile errore compiuto in Cina in relazione al peso delle vetture, uno scivolone quasi dilettantesco che ha causato la squalifica di Hamilton e Leclerc.

L’unico raggio di sole è stata la vittoria del quarantenne pilota inglese nella Sprint Race di Shangai, la prima delle sei previste dal calendario. Per il resto è tutto o quasi da buttare e da resettare, a partire dalla scarsa competitività della nuova macchina.

In questi giorni a Maranello si sta cercando di trovare soluzioni immediate e di ampia portata già in vista della prossima gara, il Gran Premio del Giappone in programma domenica 6 aprile sul classico circuito di Suzuka.

Ferrari, la mossa a sorpresa di Vasseur: la crisi va risolta subito

Bisogna agire bene e in tempi rapidi per non gettare nella spazzatura dopo solo due gare una stagione preceduta da proclami roboanti e da mire giustamente ambiziose. C’è chi invoca infatti cambiamenti drastici all’interno dello staff tecnico.

Sui social più di qualcuno nutre dubbi e perplessità sulla coesistenza di due piloti come Hamilton e Leclerc, ipotizzando l’addio di uno dei due al termine della stagione. Ai piani alti di Maranello però nessuno ipotizza uno scenario del genere.

Vasseur ha deciso, già pronto un ingaggio a sorpresa

Cambiamenti di rilievo sono invece previsti all’interno dello staff tecnico della Ferrari. Dopo l’ingaggio di un nuovo Direttore Tecnico del calibro di Loic Serra il manager francese pare intenzionato a mettere a segno un altro colpo a sorpresa.

Secondo quanto riportato dal portale Autoracer.it il team principal del Cavallino Rampante sarebbe al lavoro per portare nel paddock della Rossa l’attuale direttore tecnico della Red Bull, l’ingegnere Pierre Waché. I due, che tra l’altro sono amici di vecchia data, ultimamente sono stati visti spesso a colloquio. Per la Ferrari sarebbe un innesto di alto profilo e una grave perdita per la scuderia di Milton Keynes.