“Non ho più tempo da perdere”: terremoto in Moto GP | Rottura totale con la squadra

Dopo soli due Gran Premio la MotoGP ha già un padrone e c’è un pilota che invece potrebbe lasciare il proprio team e cercare fortuna altrove

Sono bastate appena due gare di questa stagione per mettere nero su bianco quello che molti avevano pronosticato e in alcuni casi ampiamente previsto: il dominio incontrastato della Ducati e in particolare di Marc Marquez.

Il fuoriclasse di Cervera ha dominato sia in Thailandia che in Argentina stracciando tutti dal primo all’ultimo giro. Nessuno dei suoi possibili e annunciati rivali sembra in grado di contrastare a dovere il grande nemico di Valentino Rossi.

Dunque mentre Marquez punta con decisione alla conquista del settimo titolo iridato di MotoGP, il nono in assoluto di una carriera che ha pochi eguali nella storia del motomondiale, alle sue spalle i presunti avversari annaspano.

In primis il due volte campione del mondo e suo compagno di squadra Francesco Bagnaia: il centauro piemontese, autore di un avvio di stagione molto più in sordina rispetto alle previsioni, ha ammesso candidamente la superiorità del campione spagnolo.

MotoGP, è un disastro: l’addio è ormai scontato

Bagnaia è rimasto sorpreso dalla disarmante facilità con cui Marquez sia riuscito a staccare tutti dalla prima all’ultima curva e ha ammesso di temere che questo mondiale si trasformerà presto in una passerella trionfale del centauro di Cervera.

Se alla Ducati Bagnaia si sente già fuori dalla corsa al titolo mondiale, nelle altre scuderie il clima è ancora più plumbeo. Alla Yamaha ad esempio l’ex campione del mondo Fabio Quartararo medita di prendere drastiche e definitive.

MotoGP, così non si può andare avanti: la decisione è inevitabile

Subito dopo la conclusione del Gran Premio d’Argentina il pilota nizzardo, sotto contratto con il team giapponese fino al termine della stagione, è stato a dir poco tassativo e categorico nelle sue dichiarazioni: “Mi sono dato una opportunità di due anni con Yamaha, ma se le cose non andranno come spero mi guarderò intorno. Non avrò più tempo da perdere e andrò dove vedrò opportunità migliori”.

Un messaggio esplicito che sa tanto di ultimatum spedito al management della Yamaha. La sensazione è che Quartararo abbia già avuto qualche abboccamento con un altro team in vista della prossima stagione.