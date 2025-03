Sinner si rassegna: il nuovo rivale è ingiocabile | Addio al 1° posto nel Ranking

In attesa di scontare la squalifica per Yannik Sinner arriva il momento di guardarsi alle spalle. Il nuovo rivale può puntare alla vetta.

Poco più di un mese fa Yannik Sinner ha patteggiato con la WADA, l’Agenzia mondiale antidoping, una squalifica di circa tre mesi. Il tennista altoatesino, numero uno al mondo, potrà tornare a disputare gare ufficiali a partire dal 4 maggio.

Inoltre, il campione classe 2001, non potrà allenarsi in via ufficiale fino al 13 aprile. L’atteso appuntamento per il ritorno sulla scena tennistica internazionale è fissato a Roma. Al Foro italico il 7 maggio prenderanno via gli “Internazionali d’Italia”, col pubblico di casa ansioso di riabbracciare il talento altoatesino.

La vicenda del patteggiamento del numero 1 al mondo ha aperto diversi fronti di discussione nell’universo tennistico. Yannik Sinner attualmente è ancora al vertice della classifica ATP, con Sascha Zverev e Carlos Alcaraz che stanno cercando di colmare il gap con il primo posto.

A maggio dunque il tennista italiano potrebbe tornare ancora da numero 1 al mondo, ma allargando il raggio più in avanti spuntano nuove insidie per il 23enne nato a San Candido.

Il nuovo rivale di Sinner fa paura

Se finora gli opinionisti sono stati concordi nel prospettare una sfida a due, per lo scettro di tennista numero uno al mondo, da oltreoceano arrivano chiari segnali su un prospetto che si sta facendo strada nel mondo del tennis in maniera altisonante.

Se lo spagnolo Alcaraz, di due anni più giovane rispetto a Sinner, ha già mostrato di poter dare del filo da torcere all’altoatesino nei prossimi mesi, spunta un giovanissimo volto dal Brasile che potrebbe scompigliare le carte del tennis globale nei prossimi anni.

Sinner e Alcaraz avvisati

Un nuovo astro nascente sta rubando la scena internazionale nel mondo del tennis. Parliamo di Joao Fonseca, tennista brasiliano classe 2006. Il sudamericano ha già vinto un titolo ATP in Argentina questo anno ed ha impressionato anche nel torneo di Miami, dove si è arreso al terzo turno a de Minaur, numero 11 al mondo.

Il giovanissimo brasiliano sembra dunque avere tutte le carte in regola per puntare al vertice mondiale nel giro dei prossimi anni. Il dualismo tra Sinner ed Alcaraz potrebbe arricchirsi col terzo incomodo a stretto giro di posta.