“La Juve non lo ha mai cercato”: sfuma il primo nome per la panchina bianconera | Bocciato da Elkann

La Juventus è già in cerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Un possibile candidato non convince in pieno John Elkann

Alla fine ha prevalso la linea della proprietà, vale a dire di John Elkann. Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli aveva già il contratto pronto da far firmare a Roberto Mancini, pronto a prendere il posto di Thiago Motta per almeno diciotto mesi.

Il progetto dell’ex direttore sportivo del Napoli è stato però bocciato in tronco dal numero uno del gruppo Exor che per svariate ragioni ha preferito affidare la panchina bianconera a un traghettatore come Igor Tudor.

L’allenatore croato avrà il compito di salvare il salvabile di una stagione che anche con l’eventuale 4/o posto resterà comunque fallimentare. A giugno poi si tireranno le somme e sarà presa una decisione in vista della prossima annata calcistica.

Dalle parti della Continassa la ricerca del nuovo tecnico a cui affidare il rilancio definitivo della Juventus ha già avuto inizio. Secondo quanto filtra dai piani alti della società esiste una cosiddetta rosa dei papabili, un numero ristretto di tecnici che piacciono a dirigenza e proprietà.

Juventus, John Elkann ha deciso: bocciatura definitiva

I profili accostati al club bianconero sono quelli di tecnici italiani: si va da un outsider come Stefano Pioli a quello che può essere considerato il sogno proibito di John Elkann, Antonio Conte. Prima di compiere qualsiasi mossa il patron di Exor vuole avere la certezza che l’allenatore leccese resti o meno a Napoli.

In caso di rottura con il presidente De Laurentiis non è azzardato immaginare un assalto in grande stile all’ex CT della Nazionale italiana. Altrimenti la Juventus andrà su altri obiettivi, uno dei quali potrebbe essere Gian Piero Gasperini.

Juventus, non lo cercheranno mai: il sogno resterà chiuso nel cassetto

Il tecnico di Grugliasco sogna da sempre di tornare alle origini, a quella Juventus in cui è iniziata la sua carriera e che salvo smentite è da sempre la sua squadra del cuore. Il management bianconero però non lo ha mai cercato e forse mai lo cercherà.

Elkann preferirebbe altri profili, tecnici già abituati a gestire squadre di alto livello e in grado potenzialmente di vincere subito. Alla fine l’attuale nocchiero dell’Atalanta dovrà forse ‘accontentarsi’ di allenare la Roma che sembra volerlo a tutti i costi.