Gasperini alla conquista della Premier: firma a giugno | Vuole riportare il titolo a Londra

Il futuro di Gian Piero Gasperini è ancora tutto da scrivere. A sorpresa il tecnico di Grugliasco potrebbe trasferirsi in Inghilterra

Il percorso professionale di Gian Piero Gasperini, al netto di alcuni indizi che sembrano portare verso la Capitale, è ben lungi dall’essere definito. Se da un lato appare molto probabile il divorzio dall’Atalanta dopo ben nove anni, è decisamente più incerta la sua prossima destinazione.

I contatti e con la Roma ormai non sono più un segreto, così come esplicita è la voglia del presidente Dan Friedkin di affidare al tecnico di Grugliasco un progetto ambizioso con l’obiettivo di rilanciare la squadra giallorossa.

Le parole al miele nei confronti del club capitolino pronunciate dallo stesso Gasperini ai microfoni dei giornalisti in occasione del ‘premio Bearzot’ non devono però trarre in inganno: nonostante sia realmente lusingato dall’interesse romanista, l’allenatore della Dea non ha ancora deciso cosa farà da grande.

Secondo alcuni esperti di mercato il tecnico piemontese sarebbe in speranzosa attesa di un segnale da parte della Juventus, una chiamata da Torino che finora non è arrivata e chissà se mai arriverà.

Gasperini, il futuro è in Inghilterra: avventura affascinante

Nelle ultime però sta prendendo corpo un’altra opzione, senza dubbio più affascinante di un trasferimento nella Capitale e in club tra i più caotici e mal strutturati d’Italia. Per Gasperini potrebbero aprirsi le porte dell’Inghilterra e del campionato più attraente d’Europa.

Stiamo parlando dell’ambitissima Premier League, di cui alcuni tra i club più prestigiosi hanno messo gli occhi sul principale artefice del cosiddetto ‘miracolo Atalanta‘. Tra questi una della squadre più ricche ma a digiuno di vittorie da decenni.

Gasperini, ‘London calling’: non può non accettare

La società in questione è il Tottenham che nonostante le centinaia di milioni di euro investiti negli ultimi anni e i grandi giocatori acquistati in svariate sessioni di mercato non riesce ad alzare un trofeo da tanto, troppo tempo.

L’ultimo risultato di grande livello è stata la finale di Champions League raggiunta nel 2019 e persa con un secco 2-0 contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Dopo l’ennesima stagione deludente i dirigenti degli ‘Spurs’ avrebbero deciso di cambiare guida tecnica, dando il benservito all’australiano Ange Postecoglu. E sembra che Gasperini sia uno dei favoriti a prenderne il posto. Non resta che attendere qualche settimana.