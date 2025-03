Finalmente Paul Pogba: visite mediche, firma e presentazione | Ci vediamo al Mondiale per club

Nuovo capitolo nella carriera di Paul Pogba. Visite mediche e firma in arrivo, appuntamento al Mondiale per club.

Ennesima svolta in vista per Paul Pogba. Il centrocampista francese è lontano dai campi da gioco dal settembre del 2023. In quell’occasione l’ex Manchester United era sceso in campo con la maglia della Juventus, nella vittoria per 2-0 contro l’Empoli.

In seguito il classe ’93 è stato squalificato per doping, una vicenda che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde fino ad oggi. Il centrocampista nel novembre dello scorso anno ha rescisso il proprio contratto con il club bianconero, ed ora una nuova svolta professionale sembra pronta a decollare per il calciatore transalpino.

L’incubo della squalifica per Paul Pogba è terminato nelle scorse settimane, a partire dalla metà di marzo il centrocampista è libero di tornare in campo ai massimi livelli. A stretto giro di posta il francese potrebbe sostenere le visite mediche, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto con relativa presentazione.

Se la fumata bianca dovesse arrivare nelle prossime settimane non è escluso che il centrocampista francese possa partecipare anche al Mondiale per Club, competizione a cui prenderanno parte dalla Serie A l’Inter e la Juventus.

Semaforo verde Pogba: visite, firma e presentazione in arrivo

La nuova competizione intercontinentale si svolgerà negli Stati Uniti dalla metà di giugno a quella di luglio. La Juventus si presenterà al Mondiale per club con una nuova guida in panchina. Igor Tudor è stato scelto come nuovo allenatore in seguito all’esonero di Thiago Motta.

Diverso è l’umore che si respira in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è prima in campionato ed ancora in corsa per la Champions League e la Coppa Italia. Al termine della stagione l’appuntamento è per entrambi i club negli USA, dove potrebbe esserci anche Paul Pogba.

Pogba verso l’MLS: visite mediche e firma prima del Mondiale

Il centrocampista francese sembra pronto ad accasarsi in MLS, nell’Inter Miami. La società guidata da David Beckham è segnalata ad un passo dall’ingaggio da svincolato dell’ex Juventus.

Nella formazione statunitense, che prenderà parte al Mondiale per club in patria, milita anche Lionel Messi. Proprio il talento argentino, secondo quanto rilancia Tuttojuve.com, sarebbe stato decisivo nella trattativa facendo pressioni sulla dirigenza del club a stelle e strisce.