Non ha esordito, posso ancora convocarlo | Assalto di Spalletti a giugno: maglia azzurra già pronta

L’esordio non è arrivato e Luciano Spalletti può tentare un nuovo assalto in vista di giugno. La maglia azzurra è già pronta.

L’Italia di Luciano Spalletti è uscita ai quarti di finale della Nations League per mano della Germania. La doppia sfida contro la compagine tedesca ha gettato più ombre che luci sul rendimento degli Azzurri. La sfida d’andata a San Siro si è chiusa sul risultato di 1-2 in favore della nazionale guidata da Nagelsmann.

La gara di ritorno si è chiusa invece con un pirotecnico 3-3, con i tedeschi che avevano chiuso in vantaggio di tre reti la prima frazione di gara. Clamoroso in terra tedesca è stato il secondo gol messo a segno dalla Germania, siglato da calcio d’angolo con tutta la difesa azzurra distratta, a partire dall’estremo difensore Donnarumma.

A nulla è valso il moto d’orgoglio dell’undici azzurro che, guidato da Moise Kean autore di una doppietta, ha raggiunto il pareggio in pieno recupero con il rigore di Raspadori. La reazione nella seconda metà di gioco in Germania aumenta di tanto i rimpianti per l’eliminazione della squadra guidata da Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha dichiarato di guardare con fiducia al gruppo in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma a giugno, benché non manchino le insidie. Prima tra tutte la Norvegia, attualmente alla testa del gruppo I, con due vittorie in altrettante gare.

Niente esordio dopo la convocazione: Spalletti ci spera ancora

Ai primi di giugno la Nazionale azzurra affronterà proprio la Norvegia, fresca di vittoria per 4-2 in casa di Israele. Nella nazionale scandinava non mancano i talenti, uno tra tutti Erling Haaland, faro del Manchester City.

Dopo aver assistito da spettatori agli ultimi due Mondiali per Luciano Spalletti c’è l’imperativo di raggiungere la manifestazione iridata, considerando anche l’allargamento della partecipazione a 48 squadre, a fronte delle 32 ammesse in precedenza.

Nuove speranze per il ct

In vista delle gare di giugno potrebbero esserci diverse sorprese nelle scelte di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Napoli ha tentato di convocare Santiago Castro, centravanti del Bologna, in azzurro.

L’attaccante della squadra emiliana ha invece accettato la chiamata della nazionale Albiceleste, tuttavia il suo esordio con l’Argentina non è arrivato nelle recenti gare. Questa circostanza potrebbe portare il CT azzurro a tentare un nuovo approccio al centravanti del Bologna, una strada che resta in salita ma che è ancora percorribile per mister Spalletti.