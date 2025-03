Commesso un errore madornale: festa a Maranello | Cambia la posizione di Hamilton e Leclerc

Non si spengono le polemiche dopo il GP della Cina intorno alla Ferrari. Svelato l’errore che ha coinvolto Hamilton.

Il secondo Gran Premio di Formula 1 della nuova stagione ha sollevato un polverone in casa Ferrari. Le speranze dei tifosi della scuderia di Maranello si sono infrante dopo la seconda tappa svolta in Cina. La posizione finale dei due piloti del Cavallino Rampante, con Leclerc quinto ed Hamilton sesto, è stata oggetto di squalifica al termine della competizione.

Per quel che riguarda Charles Leclerc la sanzione è arrivata a causa del sottopeso della monoposto al termine del Gran Premio. Il peso della vettura del pilota francese è risultato sotto di un chilogrammo rispetto agli standard minimi imposti dai controlli tecnici.

Sono stati 799 i kg registrati dalla vettura del pilota, al di sotto dello standard di 800 kg richiesto, la stessa squalifica ha toccato anche Pierre Gasly. Alla coppia di squalificati si è aggiunto anche Lewis Hamilton, che in gara aveva chiuso in sesta posizione, alle spalle del compagno di scuderia.

Il pilota britannico si è visto decurtare i punti accumulati in gara per un’altra questione tecnica. La vettura dell’ex Mercedes ha infatti avuto una problematica allo skid. Sulla monoposto di Hamilton è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito.

Scintille Ferrari: svelato l’errore che ha coinvolto Hamilton

Il pattino del pilota inglese avrebbe dovuto misurare almeno 9 millimetri di spessore al termine del GP. Dalle misurazioni riportate è stato svelato come la misurazione ha registrato uno spessore tra gli 8.6 r gli 8.5 mm.

Zero punti per la coppia Ferrari in Cina e nuove polemiche che divampano intorno alle mosse della scuderia di Maranello. Nuove polemiche che sono divampate anche dopo le parole del team Principal Vasseur.

Caos team radio, la FOM risponde alla Ferrari

Il direttore della scuderia italiana si era scagliato contro la gestione dei team radio da parte della Formula One Management. Al centro della disputa un messaggio mai andato in onda intorno alle vicende di gara del team Ferrari.

Hamilton durante il GP aveva suggerito via radio al proprio team di lasciare passare il compagno di scuderia Leclerc, in quel momento alle sue spalle. La mancata trasmissione del messaggio ha alterato le percezioni di tifosi ed appassionati, sollevando la polemica intorno alla quale la stessa FOM ha rotto il silenzio. La FOM si è scusata con il team di Maranello dichiarando: “Non volevamo falsare la cronaca“.